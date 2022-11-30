«Ворвались в зал и стали набирать уцелевшее»: как прошел последний день работы H&M в Москве

H&M закрывает свои магазины в Москве 30 ноября 2022 года Фото: Андрей АБРАМОВ

Шведский бренд массовой одежды и товаров для дома H&M 30 ноября последний день работает в Москве. В других регионах отделы уже закрыты. Компания не заявляла о передаче своих активов третьим фирмам, как это, например, получилось с Zara, Reebok и Nike. Вместе с H&M последний день работают также более дорогие бренды холдинга: WeekDay, & Other Stories, Cos, Monki.

Но если последние магазины распродали большинство товаров со скидками по 70% (например, в ТРЦ «Павелецкая Плаза» на вешалках еще накануне оставались буквально несколько десятков вещей), то H&M закрывается со скидками 50%. При этом после временного возобновления работы, чтобы устроить прощальную распродажу, цены на одежду подняли.

Шведский бренд массовой одежды и товаров для дома H&M 30 ноября последний день работает в Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Сегодня утром (30 ноября — прим.авт.) у дверей нашего флагманского магазина на Тверской собрались человек сорок. Как только магазин открылся, люди ломанулись внутрь собирать, что осталось на вешалках. А осталось немало, ведь к нам свезли одежду со всех закрытых отделов в России. Но зачастую это не самые ходовые модели. Товары для дома, за исключением одного вида ваз, пары полотенец, скатертей и бокалов — закончились давно. Сейчас во все кассы стоят длинные очереди. Но так уже примерно две недели, скорее, норма, чем аномалия, — рассказала kp.ru сотрудница магазина, которая попросила не публиковать имя.

По словам собеседницы, часть персонала все же выйдет на работу в декабре. Будут собирать оставшиеся вещи, проводить финальную инвентаризацию. Куда бренд направит нераспроданные остатки, у продавцов есть только версии.

В других регионах отделы уже закрыты. Фото: Андрей АБРАМОВ

— В теории, могут продать в стоковые магазины или на маркетплейсы, как уже поступали другие компании. Так что, может быть, еще увидите знакомые вещи H&M с наценкой в 100% где-нибудь в интернете, — добавила продавец.

О выходном пособии сотрудникам ничего неизвестно. Ранее их уведомили о закрытии магазинов 30 ноября. То есть, помимо положенной зарплаты, за отработанные смены каких-то бонусов не положено.

Вместе с H&M последний день работают также более дорогие бренды холдинга: WeekDay, & Other Stories, Cos, Monki. Фото: Андрей АБРАМОВ

Корреспондент kp.ru направил запрос в головной офис H&M с просьбой прокомментировать последний день работы магазинов и сообщить, как будет оплачена работа персонала. К моменту публикации ответ в редакцию не поступил.