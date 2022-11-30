«Важный для города»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил капремонт спорткомплекса в Наро-Фоминске

Фото: Сергей ХАКИМОВ

Московская область готовится к запуску масштабной программы по капитальному ремонту стадионов, спортивных комплексов и бассейнов. План - 50 объектов за 5 лет. Но это вовсе не значит, что в прежние годы работа не велась. Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв осмотрел спорткомплекс «Трудовые Резервы» в Наро-Фоминске, в котором как раз недавно провели капитальный ремонт. На будущий год СК тоже cтоит в планах на модернизацию - здесь проведут реконструкцию стадиона.

«Трудовые Резервы» - в каком-то смысле образец «наследия 90-х». Здание было построено в 1975 году, а после распада СССР было приватизировано, оказалось в руках частников. Впрочем, ничего хорошего из этого не вышло - уже в 2000-х спортивный комплекс оказался заброшен и стоял, разрушаясь. В 2019 году СК выкупили, передали в муниципальную собственность. Андрей Воробьёв поручил включить объект в госпрограмму «Спорт Подмосковья» и, как попросили местные жители, провести капремонт.

Фото: Сергей ХАКИМОВ

- Это очень важный спортивный комплекс для города, - отмечает губернатор. - Многие, кто здесь родился и вырос, знают непростую его историю, вспоминают, какие замечательные тренеры работали. Это была самая первая спортшкола в городе - ее посещал чуть ли не каждый второй житель Наро-Фоминска. Сейчас здесь новое современное оборудование и молодые тренеры, в планах на 2023 год - обновить футбольный стадион.

Андрей Воробьёв отметил, что в 2023 году капитальный ремонт начнут на еще одном спортивном объекте в Наро-Фоминском городском округе - речь идет о спорткомбинате «Строитель» в Селятино.

- Со следующего года мы впервые запускаем в Подмосковье масштабную программу капитального ремонта спортивных объектов, - рассказал губернатор. - За 5 лет планируем обновить 50 сооружений. Уже в 2023-м приведем в порядок бассейны в Дмитрове, Сергиевом Посаде, стадионы в Ногинске, Чехове, Королеве и Коломне, спорткомплексы в Балашихе и Химках.