«Ребятам передавайте низкий поклон»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с женами десантников, которые находятся в зоне СВО

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Екатерина - сама родилась в семье военного. Вместе с родителями в детстве колесила по просторам страны - Кузбасс, Алтай, Ярославль. Вот и мужа себе выбрала тоже военного. Он служит в одной из воинских частей воздушно-десантной дивизии на территории Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Супруг сейчас находится в зоне специальной военной операции. Екатерина - в декретном отпуске, ждет мужа живым и невредимым.

Губернатор Андрей Воробьёв сегодня встретился в Наро-Фоминске с женами подмосковных десантников, которые участвуют в СВО. Поговорили о текущих делах и проблемах за столом с чаем и конфетами. А Екатерина приготовила для губернатора особый подарок, сделанный своими руками.

- От всех нас хотела бы передать вам, Андрей Юрьевич, символический подарок - брошку с буквой «Z» в цветах георгиевской ленточки, - сказала женщина. - Все наши мужья просили вам передать слова благодарности за поддержку.

- Мы сегодня пообщались с ребятами, которые восстанавливаются после ранений, и потом к вам приехали в гости, - сказал губернатор. - Знаю, что в военном городке были определенные проблемы, но нам удалось их решить. Мы будем стараться максимально оперативно помогать со всеми вашими бытовыми вопросами. А ребятам передавайте низкий поклон и самые добрые пожелания - мы всех их ждем!

Женщины поблагодарили губернатора Подмосковья за работу, которую провели местные власти в военном городке. (Ранее все подобные закрытые населенные пункты находились в ведении Министерства обороны, однако несколько лет назад их передали на баланс Московской области - так местные власти получили возможность проводить на территориях работы по благоустройству, ремонтировать жилые дома, строить новые объекты социальной инфраструктуры, дороги, менять инженерные сети). Однако есть и сложности.

Так, во время встречи с Андреем Воробьёвым женщины попросили сделать в Наро-Фоминской областной больнице собственную лабораторию - сейчас заборы анализов медикам приходится возить в соседние муниципалитеты, а пациентам, соответственно, ждать. Губернатор пообещал помочь.

Еще одна просьба касалась местного клуба, который сейчас закрыт на капремонт.

- Если есть возможность, наконец, его отремонтировать, было бы здорово - дети могли бы туда ходить в кружки, на подготовительные занятия к школе, там можно показывать фильмы, - сказала одна из женщин.

По словам Андрея Воробьёва, ремонтные работы будут ускорены.

Поговорили и о льготах. Сейчас, напомним, ветераны боевых действий имеют право на скидку в 50% при оплате за квартиру. Но тут есть сложность. Многие военные живут в квартирах по договору социального найма. При этом прописка может быть и в другом регионе. Однако в таком случае льготу на местах не предоставляют. Приехавший в военный городок вместе с губернатором глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ заверил женщин, что этот вопрос будет решен в ближайшее время с органами соцзащиты.