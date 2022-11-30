«Ваше участие имеет огромное значение»: Губернатор Андрей Воробьёв вручил областные награды подмосковным ветеранам

Фото Антона Чернова

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня посетил Московскую областную общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, поздравил ее членов с 35-летием организации и вручил областные награды.

- Ваша работа, участие, неравнодушное отношение ко всему, что происходит в нашей стране, в нашем Подмосковье, имеет огромное значение, - сказал Андрей Воробьёв. - Я знаю, насколько активны вы на своих территориях, в муниципалитетах, городах, когда это разговор с молодежью о нравственности, о приоритетах, о том, что нас объединяет. Сейчас, как впрочем, и всегда, мы должны быть единым целым.

Одной из участниц этой встречи стала Мария Сердюк из подмосковного Жуковского. Несколько дней назад женщина отметила свой 100-летний юбилей! Когда началась война, Марии Анисимовне было всего 19 лет. В качестве санитарного инструктора попала в армию уже весной 1942-го и прошла всю войну, встретив День Победы в Берлине - на стенах разбитого Рейхстага свой автограф советская девушка Маша Сердюк в свое время тоже оставила.

- Хочу вас поздравить! - обратился к пенсионерке Андрей Воробьёв. - Вы человек, который идет по жизни очень достойно. Знаю, что, будучи маленькой девочкой, спасали наших бойцов, и всю свою жизнь посвятили тому, что дарите добро людям. Спасибо вам за это!

Губернатор вручил Марии Анисимовне Сердюк Орден Преподобного Сергия Радонежского. Такую же награду получили председатель местной организации ветеранов Волоколамского городского округа Виктор Бахирев и председатель местной организации ветеранов г.о. Подольск Вячеслав Рубцов.

Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени - заместитель председателя Московской областной общественной организации ветеранов Иван Захаров.

Благодарность Губернатора Московской области - председатель Московской областной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей Инна Харламова, а также коллективу Московской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов в лице ее председателя Виктора Пикуля.

Почетную грамоту Губернатора Московской области - зампредседателя совета ветеранов Подмосковья, председатель организации ветеранов Сергиево-Посадского г.о. Валерий Кругликов.

КОНКРЕТНО

1,5 миллионов человек состоят в совете ветеранов Московской области. Это:

- более 1000 участников Великой Отечественной войны,

- более 18000 тружеников тыла,

- 7,2 тыс. вдовцов участников и инвалидов войны,

- 800 тыс. ветеранов труда,

- 136 тыс. ветеранов военной службы и боевых действий.