Для участников реновации появится новостройка на Волгоградском проспекте

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2. Этот адрес станет домашним для участников реновации в районе Кузьминки на юго-востоке столицы.

«Сейчас идёт подготовка площадки под строительство жилого дома для переселенцев, устройство шпунтового ограждения и разработка котлована, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Жилой дом из одной секции будет таким:

- фасады - с облицовкой клинкерной плиткой и металлическими кассетами, а также металлическими корзинами под кондиционеры;

- остеклённые лоджии;

- 152 квартиры (однокомнатных – 40, двухкомнатных – 75, трехкомнатных - 37). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам программы реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- три лифта, из них один - на 430 кг и два - на 1 000 кг, в каждом - визуальная и тактильная информация;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Это позволит мамам с колясками и маломобильным жильцам без проблем заходить в дом и выходить из него. От скольжения в любую погоду защитит плитка с шероховатой поверхностью, уложенная около входа в подъезд;

- подземный паркинг.

В благоустроенном дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- обустроят места для отдыха взрослых.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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