В Царицыно построят подстанцию скорой помощи по программе реновации

: Департамент строительства г. Москвы.

На юге столицы в Царицыно в квартале 1,4,14,14б появится подстанция скорой медицинской помощи. Ее построят по программе реновации.

«Объект включен в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022 - 2025 годы, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Всего же в Южном округе, кроме жилья по программе реновации, планируется 32 новых социальных сооружения».

По его словам, в этом списке два административных здания, 24 образовательных заведения, два спортивных сооружения, а также по два учреждения здравоохранения и культуры соответственно.

Напомним, в столичных кварталах реновации создается качественная и социально ориентированная городская среда. Везде жители будут обеспечены необходимой социальной инфраструктурой. Социальными, спортивными и культурными учреждениями, построенными по программе реновации, смогут пользоваться не только жители новостроек, но и все москвичи.

«Подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут работать круглосуточно, - уточнил Загрутдинов. - Как показала практика во время борьбы с коронавирусной инфекцией, подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве. И, как не раз отмечал Сергей Семенович Собянин, для оказания качественной медицинской помощи такие объекты крайне необходимо строить».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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