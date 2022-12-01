На юго-западе Москвы построят 140 тысяч квадратных метров в рамках КРТ для переселенцев реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект планировки территории площадью 6,76 гектара в Зюзино на юго-западе столицы. Здесь, на Одесской улице, владение 4-6 по проекту комплексного развития территорий (КРТ) возведут 139,9 тысячи квадратных метров жилья для участников реновации.

«Участки КРТ в районе позволят переселить по программе более двух тысяч человек из 13 ветхих домов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - К строительству планируется приступить в 2025 году. Передача жилых домов под заселение намечена в 2028 году».

Выделенная под комплексную застройку по программе реновации площадка расположена недалеко от станции метро «Нахимовский проспект». Сейчас это место в основном занято автосервисами.

«Комплексный подход подразумевает возведение социальных сооружений, благоустройство и развитие транспортной инфраструктуры, - отметил Загрутдинов. - Например, в этом районе планируется строительство детского сада на 200 мест».

КОНКРЕТНО

В программе реновации в Москве участвуют 5 175 домов. В них проживает порядка миллиона москвичей.

Сейчас идёт переселение жителей 568 домов в 201 дом-новостройку. В новые квартиры уже въехали 81,5 тысячи человек.

Параллельно подобрана 561 стартовая площадка на 9 миллионов квадратных метров жилья. Сегодня проектируются и строятся 393 домов общей площадью 7,2 миллиона квадратных метров. Из них возводят 168 зданий на 2,7 миллиона квадратных метров. Еще для 225 домов разрабатываются проекты.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах по программе.