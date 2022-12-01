ЕвроХим» - лауреат конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности – 2022»

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Минерально-химическая компания «ЕвроХим» заняла третье место в конкурсе среди российских компаний «Лидеры корпоративной благотворительности», проводимом ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров».

«ЕвроХим» – лидер современных тенденций в сфере реализации корпоративной ESG-политики. В 2022 году компания запустила комплексный проект «Народное ESG», участниками которого стали молодые специалисты и волонтёры всех предприятий компании, расположенных по всей России, от Заполярья до Северного Кавказа.

Проект «Народное ESG» стал главным направлением и ноу-хау «ЕвроХима» в осуществлении корпоративной ESG-политики. Все экологические и социальные мероприятия в уходящем году проводились не просто с максимальным вовлечением молодых активистов, добровольцев, волонтёров и членов их семей, но и обязательно с учётом их позиции, взглядов и инициатив. Так «ЕвроХим» наглядно доказал, что ESG-политика — общее дело всех активных и неравнодушных людей, а не просто элемент корпоративной отчётности.