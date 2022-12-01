В Москве для маломобильных пассажиров такси появился «Специальный» тариф

УДОБСТВО И СВОБОДА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

В Москве в такси появился «Специальный» тариф, рассчитанный на маломобильных пассажиров. Новая опция доступна в приложении Яндекс Go, при заказе авто можно выбрать микроавтобус JAC Sunray 4С с подъемником. Данное предложение пригодится людям, передвигающимся на инвалидных креслах, особенно – на тяжелых электрических.

Новая услуга - это совместный проект Яндекс Такси и Департамента транспорта Москвы, которые договорились о развитии этого направления еще год назад. В рамках данной инициативы принято решение не брать комиссию с заказов по данному тарифу, чтобы таксопарк и водители получали всю сумму, которая указана в приложении у пассажиров.

- Такие большие машины как минивен очень важны для нас и наших подопечных по многим причинам. Во-первых, это комфортно и быстро: такси может подъехать прямо к подъезду, а коляска просто заехать на подъемник. Во-вторых, ребенка не нужно пересаживать из коляски на пассажирское сидение. Специалисты нашего фонда всегда подбирают коляску специально под конкретного человека и под особенности его тела. Учитывается все: наклон, высота. Часто обычное сидение может быть для ребенка или молодого взрослого неудобно и непривычно: из-за специфики строения тела, - приводит примеры Ольга Савельева, заместитель исполнительного директора благотворительного фонда «Дом с маяком».

Кроме того, новый тариф очень выручит семьи, в которых по две коляски - электрическая и обычная.

- Электрическая коляска очень тяжелая и очень громоздкая, она не складывается и весит больше 100 килограммов. Ранее нашим семьям приходилось пересаживать ребенка из электрической коляски в легкую, на ней довозить до машины, потом пересаживать в автокресло, а коляску складывать в багажник. Теперь же с минивэном с электрическим подъемником им не нужно совершать все эти манипуляции. Семья может взять с собой ту коляску, которая удобнее ей и ребенку, - рассказывает замдиректора.

Немаловажен еще один аспект. Многие взрослые ребята, старше 18 лет, ездят на коляске в институты, на работу. Для них важна свобода и удобство перемещения: именно так они чувствуют себя самостоятельными при передвижении по Москве. Это не только физическая помощь, но и психологическая: ощущение того, что хотя бы в каких-то аспектах ты не зависишь от помощи других людей.

ОБУЧЕННЫЕ ВОДИТЕЛИ

При заказе авто в новом тарифе машина будет подана в течение 30 минут. Заказ можно оформить как для поездок по городу, в аэропорт и обратно.

Водители, работающие с маломобильными пассажирами, прошли тренинги и могут оказать любую требующуюся от них в нестандартной ситуации помощь. Таксисты умеют обращаться с инвалидными креслами, управлять подъемником в машине и правильно парковаться. Кстати, разработкой образовательной программы для водителей, которые управляют микроавтобусами, Яндекс Такси занимался совместно с благотворительным фондом «Дом с маяком» и некоммерческой организацией «Пространство равных возможностей».

- Нас очень радует, что водители этих автомобилей прошли специальный инструктаж и могут помочь пассажирам с инвалидностью разместиться в салоне, закрепить инвалидное кресло, понимают, как это сделать корректно и безопасно. Актуальность и доступность сервиса такси со специальными минивэнами, которые оборудованы подъемниками, сложно переоценить, - отмечают в благотворительном фонде «Everland».

КОНКРЕТНО

Поездку можно оплатить наличными или онлайн.

Микроавтобусам, приезжающим на заказы, доступны выделенные полосы, поэтому поездка обычно занимает не больше времени, чем на легковом такси.