В 77 парках Подмосковья появились ящики для отправки писем Деду Морозу

Фото : пресс-служба правительства Московской области

До главного праздника года остается меньше месяца. Самое время написать письмо Деду Морозу? В Подмосковье это запросто! Сразу в 77 парках Московской области установили специальные ящики традиционной новогодней акции «Почта Деда Мороза». Любой человек может опустить сюда свое послание к сказочному дедушке и быть уверен, что его письмо непременно доставят в далекий Великий Устюг.

- Парки культуры и отдыха Московской области третий год участвуют в новогодней акции «Почта Деда Мороза» при поддержке благотворительного фонда «Путь детства». Специальные ящики для писем установлены в 77 парках, - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Кстати, в нынешнем году «Почта Деда Мороза» на территории Подмосковья будет работать не только в парках - такие же ящики для писем главному новогоднему персонажу появились и на 10 автовокзалах и автостанциях.

- Отправка письма Деду Морозу - задача волнительная и ответственная. Для многих это станет ярким воспоминанием, которое останется на всю жизнь, - говорит министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. - Приходите в парки Подмосковья всей семьей и опускайте письма в специальные ящики нашей «Почты», о бережной доставке мы с радостью позаботимся.