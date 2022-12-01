О развитии мировой юстиции Московской области рассказали на выставке в Кремле

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Гостей X Всероссийского съезда судей познакомили с развитием системы мировых судей Подмосковья за последние 20 лет. Тематическая выставка «Мировая юстиция Московской области в эпоху цифровых технологий» прошла 30 ноября по 1 декабря в Государственном Кремлевском Дворце.

- Мировая юстиция - важный институт судебной власти, который дает каждому гражданину возможность отстоять свои законные права по абсолютно любым вопросам, даже если на первый взгляд они кажутся незначительными. И наша выставка - это уникальный способ наглядно продемонстрировать, насколько эффективно данная цель реализуется мировыми судьями Московской области, - комментирует начальник Управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Антон Шестаков.

Делегатам из многих других регионов были особенно интересны новшества, которые используют коллеги из Подмосковья. Одним из важных направлений развития мировой юстиции именно в Московской области является цифровизация - здесь активно применяют современные технологии в самых разных сферах деятельности.

- У нас значительно ускорились многие процессы судебного делопроизводства, отправка судебной корреспонденции гражданам на портал «Госуслуги», появились SMS-оповещения и возможность направлять исполнительные документы в ФССП в электронном виде, - отметила мировой судья судебного участка №99 Красногорского судебного района Светлана Климова. - И это лишь малая часть того, о чем говорится в выставке.

Выставку в итоге посетило около 800 специалистов. Работу коллег над выставкой отметил председатель Московского областного суда Алексей Харламов, а также начальник Управления Судебного департамента в Московской области Алексей Казарин и председатель подмосковного совета судей Наталья Урбанович.