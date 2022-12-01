В Подмосковье робот Светлана будет обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями сердца: «Приглашаем на прием к кардиологу»

В Московской области продолжают внедряться услуги с использованием искусственного интеллекта. Уже несколько месяцев жители Подмосковья имеют возможность записываться в поликлиники через голосовую помощницу - робота Светлану. Теперь же Светлана займется новой работой. Она проведет обзвон пациентов с хронической сердечной недостаточностью - чтобы пригласить их к кардиологу.

- Пациентам с хронической сердечной недостаточностью важно регулярно посещать врача - не реже двух раз в год, - объясняет Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Специалист проведет осмотр и дополнительную диагностику, при необходимости скорректирует лечение и выдаст лекарственные препараты.

Таким образом, Светлана обзвонит около 15 тысяч человек, которые стоят на учете как пациенты, имеющие хронические болезни сердца.

В Минздраве Подмосковья предупредили жителей, что искусственный интеллект будет звонить с номера +7 (498) 602-31-35. Впрочем, записаться на прием к кардиологу можно и без помощи робота. Можно самостоятельно позвонить на единый номер 122, осуществить запись через портал госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru либо через инфомат в ближайшей поликлинике.