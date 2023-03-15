Новые зоны отдыха Москвы: «Место встречи» - в Битцевском лесу, уголок Прованса - на стадионе «Авангард»

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

Для прогулок, спорта и развлечений появляются дополнительные площадки по всей Москве. В основном их размещают там, где раньше вообще ничего не было. А в некоторых местах и вовсе сносят гаражи, вывозят всякий хлам, чтобы благоустроить комфортное общественное пространство. Рассказываем, где ещё в столице можно отдохнуть всей семьей и рядом с домом.

ЗАМОК С БАШНЯМИ И ГОРКАМИ

В Битцевском лесу открыли мини-городок с детскими игровыми зонами, сценой и амфитеатром на 100 зрителей, велодорожкой. Эту зону отдыха в районе улицы Академика Янгеля назвали «Место встреч». Раньше здесь стояли гаражи, а теперь - красота! Для детей всех возрастов разместили пять детских площадок. На самой большой - игровой комплекс в виде замка с башнями и подвесными мостами-препятствиями, канатными лазалками, вертикальными лесенками и горками.

Рядом можно устроить настоящую тренировку. Тут есть рукоход, вертикальная канатная сетка, спиральный шест, комплекс для скалолазания. По всей зоне отдыха проложили маршрут для велосипедистов. Через пешеходный переход он оединяется с велотрассой вдоль Ясеневской аллеи. Об удобствах тоже не забыли - лавочки, павильон проката, туалет и парковка на 115 машин.

СКЕЙТ ВАМ ПОД НОГИ

Еще одно новое уютное место на юге города - в Сумском проезде в Северном Чертанове. Около обновлённого детского парка открылся спорткластер со скалодромом, горками-тоннелями и тренажерами. Для желающих тренироваться на свежем воздухе поставили многофункциональный воркаут-комплекс. Он рассчитан на взрослых и детей старше 13 лет.

По соседству разместились памп-трек на 1600 «квадратов» и скейт-парк примерно на 2200 квадратных метров. Оба оснастили всем необходимым. А скейт-парк подходит как для новичков, так и для профессионалов. Здесь есть каскады фигур разного уровня, радиусная секция, перила, пирамиды и много другого для любителей экстрима.

Под боком устроили универсальную площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также зону для стритбола. Еще около детского парка появился уличный фитнес-зал с силовыми тренажерами. Упражнения можно делать на все группы мышц - спины, груди, ног, рук, плеч, ягодиц, голени и брюшного пресса.

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

ВПЕРЁД, ПО ЭКОТРОПЕ!

Между Южным и Юго-Западным округами столицы вдоль Ясеневской аллеи проложили всесезонный экомаршрут «Тропа знакомства с лесом». Это приподнятый над землей настил из специальной террасной доски. Под тропой сохранили пути-дорожки мелких животных и насекомых. По длине всей прогулочной зоны обустроили более десяти «карманов» с лавочками и урнами. Там, где дорога резко идёт в гору или на спуск, поставили перила.

В точке, где Ясеневская аллея подходит к рекреационному центру «Зеленый бульвар» открыли новую детскую площадку. Развлечений здесь хватает - бревенчатая ступенька-балансир, тропинка с веревками для упражнений на равновесие, карусели на три и четыре места, качели-гнездо.

Рядом появилась спортивная зона с воркаут-комплексом. Желающие могут подкачать пресс, покрутиться на турнике или попробовать свои силы на рукоходах.

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

ВЕСНОЙ ЗАПУСТЯТ СУХОЙ ФОНТАН

Реконструкция исторического стадиона «Авангард» на шоссе Энтузиастов почти завершилась. Здесь появились новые спортивные зоны - памп-трек и скейт-парк. Этой весной тут дополнительно откроют около десяти детских и тренировочных площадок. Теперь есть много места для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный теннис. Желающие могут прийти сюда и для сдачи нормативов ГТО. На футбольном поле - искусственный газон и система подогрева для круглогодичных футбольных матчей и разминок.

Отдельное многофункциональное пространство обустроили для пожилых людей. В нем поставили тренажёры для кроссфита и воркаута, добавили к ним фитнес-площадки, зоны отдыха и место для игры в петанк (популярная во французском Провансе игра, в которой нужно метко бросать металлические шары. - Прим.).

На стадионе можно даже просто погулять, особенно во время цветения деревьев и клумб. Как потеплеет, включат сухой фонтан с 153 струями.

Фото: Пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

КАЧЕЛИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

На севере столицы появились новые пешеходные маршруты в парке «Долина реки Химки». Как рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, порядок навели во время благоустройства Волоколамского шоссе. В прогулочной зоне заменили лестницы, обновили покрытие дорожек, сделали места отдыха с перголами и скамейки-качели, подключили более сотни уличных торшеров. При этом сохранили и протоптанные местными жителями удобные тропинки.

В парке поставили четыре игровых комплекса для детей с качелями-«гнёздами» и лазалками. Рядом - две спортивные площадки с уличными тренажерами для спортсменов любого возраста и уровня подготовки.

Фото: Комплекс городского хозяйства города Москвы

ПРИРОДА БЛИЗКО

На северо-западе города в Щукинском парке и Всехсвятской роще открыли три павильона для наблюдения за обитающими в этих местах животными и птицами. Сооружения построили по архивным фото беседок середины XX века. Две площадки находятся на участке вдоль Пехотной улицы. Ещё одна - недалеко от станции Щукинская МЦД-2.

Здесь можно не только любоваться пернатыми и белками, но даже угостить их чем-нибудь вкусненьким. Например, семенами подсолнечника или фундуком. В беседках есть сиденья, а также смотровые окошки на разной высоте. На самый верх можно подняться по ступеням.