«Мы везде стараемся прислушиваться к жителям»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о ремонте инженерных коммуникаций во всех домах военного городка

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как приводится в порядок военный городок «Восход». Населенный пункт, который находится на Новорижском шоссе, имеет статус закрытого административно-территориального образования и отдельного городского округа. Сегодня здесь проживает более 2 тысяч человек. На территории ЗАТО 9 многоквартирных домов - «хрущевок», построенных в 1960-х.

За последние несколько лет в «Восходе» постепенно приводят в порядок кровлю домов, фасады и газовые системы. В 2022 году запустили новую котельную, от которой отапливаются дома городка. Впереди капремонт всех многоквартирных домов. Об этом губернатор рассказал во время встречи с жителями ЗАТО.

- Военные городки нуждаются в особом внимании, - отметил Андрей Воробьёв. - В Подмосковье реализуется большая программа капитального ремонта, и акцент в ней делаем на военные городки - это и Власиха, и Краснознаменск, и другие. Мы везде стараемся прислушиваться к жителям, очень надеюсь, что и здесь комплексная работа ведется с вашим участием. Коммуникация, общение позволяет нам делать, что ожидает человек. Вы почувствовали, что дома стали комфортнее, теплее - это очень приятно.

В планах на текущий год - ремонт внутренних инженерных систем всех МКД городского округа. В одном из домов приведут в порядок фасад, в двух поменяют балконные плиты. Продолжится ремонт подъездов по программе, которая была запущена в 2017 году.

Также по просьбам местных жителей составлен план будущего благоустройства территории городка - здесь появятся сеть тропинок и прогулочных дорожек, зона отдыха у воды и площадка для пикников, система освещения.