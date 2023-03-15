Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу МФЦ в военном городке и поздравил 14-летнего школьника с получением паспорта

Фото: Антон Че­рнов

Во время рабочей поездки в закрытый военный городок Восход на Новорижском шоссе губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил работу здешнего МФЦ. Здесь три окна, где граждане могут получить десятки различных государственных и региональных услуг, а также одно место с компьютером, которым могут воспользоваться желающие. В самом Восходе живет чуть более 2 тысяч человек, поэтому в офис «Мои документы» сюда приезжают и жители соседних населенных пунктов.

- Мы стараемся переводить все услуги в цифровой вид, но видим, что МФЦ остаются востребованными, - отметил Андрей Воробьёв. - С начала года в этот центр поступило больше 1 тыс. обращений. И что приятно, им пользуются не только жители Восхода, но также люди, которые живут рядом - в городских округах Истра и Рузский.

По словам сотрудников МФЦ, чаще всего заявители обращаются, чтобы поставить на кадастровый учет тот или иной объект, получить регистрацию.

Местные жители рассказывают, что раньше МФЦ занимал здание поменьше, а в 2022 году переехал в новое. Этажом выше - детская школа искусств. Кстати, эти два учреждения оказались под одной крышей не случайно. Их объединили по просьбе жителей Восхода в рамках программы инициативного бюджетирования. Люди вложили 100 тысяч рублей, выиграли голосование на портале «Добродел» и получили 9-милиионный грант от властей Подмосковья.

«Мы вдесятером собрали деньги на ремонт здания, где раньше располагался штаб воинской части, и подали заявку. Нам было важно соединить в одном месте все муниципальные услуги, и чтобы у деток были комфортные условия для занятия музыкой. Кроме того, скоро к нам переедет еще и почта», – рассказала представительница инициативной группы Елена Сомова.

Во время визита в «Мои документы» губернатор поздравил с получением паспорта гражданина России здешнего семиклассника, 14-летнего Артема Савенкова.

«Артем вырос в многодетной семье, - написал Андрей Воробьёв в своем телеграм-канале «Воробьёв LIVE». - Мама работает медсестрой в местной амбулатории. Она поделилась, что в здании очень нужен капитальный ремонт. Обязательно проработаем этот вопрос… Вместе с паспортом подарили Артему книгу истории России и компьютер. Думаю, при поступлении пригодится!».

К слову, мальчик - сын кадрового военного, который отдал службе в армии около 20 лет. Сам Артем рассказал Андрею Воробьёву, что после школы хотел бы пойти по стопам отца и поступить в военную академию.