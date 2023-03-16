Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил в Истре производство автодомов и автолавок

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил одно из крупнейших в России производств мобильных траков (так называют дома на колесах, автолавки и прочие машины такого класса). Цеха компании «Мобитрак» базируются в подмосковной Истре. Ежемесячно отсюда выходят от 30 до 50 машин.

- Сегодня это прекрасное технологичное предприятие, - отмечает Андрей Воробьёв. - Мы все где-то живем в стереотипах и думаем - а можем ли мы произвести такую красоту своими руками? И я благодарен руководству предприятия, создавшему производство современных траков, которые мы можем увидеть в разных городах, и не только России.

В компании рассказывают, что заказы поступают из стран СНГ, Европы и Ближнего Востока.

Сегодня «Мобитрак» выпускает целую линейку различных моделей - трейлеры в виде прицепов и полуприцепов, фудтраки (авто, оборудованные кухней, в которых можно готовить уличную еду - популярный сейчас вид бизнеса), автолавки (такие сейчас активно покупают фермеры, чтобы развозить свою продукцию по всему Подмосковью), передвижные мобильные офисы, дома на колесах, мобитраки для медицинских нужд, мобильные полевые кухни и многое другое.

Стоит отметить, что компания за последние годы дважды получала субсидии правительства Московской области на модернизацию своего оборудования - 2,5 млн рублей в 2020 году и 2,1 млн в 2022-м. Благодаря этому на производстве удалось ускорить многие рабочие процессы. Сейчас на предприятии в Истре налажен полный цикл производства - от лазерной резки и гибки листового металла, труб, до отливки корпусов и изготовление холодильников, вытяжек, столешниц. В общей сложности здесь создано 150 рабочих мест.