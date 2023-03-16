Губернатор Московской области Андрей Воробьёв анонсировал новые меры поддержки для малого и среднего бизнеса

Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

На встрече губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с представителями малого и среднего бизнеса были анонсированы новые меры поддержки, которые собираются запустить в области.

Общаясь с предпринимателями в Истре, Андрей Воробьёв сообщил о расширении «промышленной ипотеки», действующей в Московской области с 2022 года. Это льготное финансирование покупки помещений и объектов под бизнес по ставке не более 5% годовых.

- Промышленная ипотека достаточно быстро родилась, потому что очевидно ее преимущество - это новые производства, - напомнил губернатор. - Изначально она предполагала готовое помещение, которое ты берешь и платишь льготную ставку. Но появились запросы предпринимателей на более широкое ее использование. Мы сейчас работаем с Минпромторгом для того, чтобы расширить диапазон промышленной ипотеки.

Стоит отметить, что на текущий момент эта программа распространяется лишь на готовые промышленные помещения. Но новые опции будут предусматривать также стройку новых производственных объектов с нуля либо их реконструкцию и модернизацию. Сейчас программа проходит согласование в профильных федеральных министерствах и ведомствах.

К слову, на встрече с губернатором прозвучал вопрос о помощи по аренде помещений для запуска нового бизнеса.

Зампред правительства региона, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что в этом направлении работа также ведется.

- Через месяц на invest.mosreg.ru мы запускаем также, как «Земля за рубль», новый сервис для малого бизнеса - «Помещение за рубль». Зайдя на портал, можно подать заявку, выбрать место, кликнуть и быстро его получить.

Сообщается, что на интерактивной карте любой желающий может выбрать объект в интересующем городском округе, получить полную информацию по его состоянию, актуальные фотографии.

Арендная плата в 1 рубль за квадратный метр предусмотрена для помещений, которые находятся в аварийном состоянии. По всем остальным ставка будет идентична налогу на имущество (2% от кадастровой стоимости). При этом предприниматель должен будет лишь в течение 1,5 лет провести капитальный ремонт помещения или реконструкцию - за 3 года.