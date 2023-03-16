Зеленоград растет: Новостройки реновации, школа имени Капицы и пригородный вокзал Крюково

Для большинства приезжающих в Зеленоград по железной дороге главным пунктом назначения становится пригородный вокзал Крюково. Этот транспортно-пересадочный узел (ТПУ) наукограда скоро полностью преобразится. Фото: stroi.mos.ru

В марте 2023 года отмечается 65 лет с даты основания одного из самых высокотехнологичных округов Москвы - Зеленограда.

«Мы многое делаем для того, чтобы приблизить наукоград к центру столицы и сделать его ещё комфортнее для жизни, - написал в поздравительном обращении к жителям Зеленограда мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. - За последнее десятилетие население округа выросло на 14%. Это говорит о том, что его привлекательность растёт. А значит, мы трудимся не зря».

Подробнее о главных проектах, меняющих Зеленоград в лучшую сторону, рассказали в Департаменте строительства Москвы.

ТРЕТИЙ ДИАМЕТР БЛИЗКО

Для большинства приезжающих в Зеленоград по железной дороге главным пунктом назначения становится пригородный вокзал Крюково. Этот транспортно-пересадочный узел (ТПУ) наукограда скоро полностью преобразится. Здесь разместят конечную станцию будущего Московского центрального диаметра - МЦД-3. Через ТПУ планируется проложить и маршрут высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Поезда ВСМ будут останавливаться в Крюково. Поэтому сейчас прежнюю платформу реконструируют. В августе этого года она должна быть уже полностью готова для пассажиров.

«Это будет современный трехуровневый ТПУ, созданный по уникальному проекту, - отметил Собянин. - Схема остановок наземного транспорта около пригородного вокзала организована так, что пересаживаться с поезда на автобусы можно будет в два раза быстрее - всего за три минуты».

Мэр подчеркнул, что запуск третьего диаметра станет мощным толчком для дальнейшего развития Зеленограда.

Две платформы из трёх уже обновлены. Сейчас также ремонтируется подземный переход. По проекту вокзал будет вмещать в себя пассажирский терминал с кассами, турникетами и туалетами, три островные платформы с навесами, а также просторный транзитный подземный переход с удобным спуском и подъемом.

«Вместо старых пригородных платформ на остановках электричек фактически возводятся современные мини-вокзалы, - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Они строятся и реконструируются на средства федерального бюджета, Москвы и РЖД».

По его словам, МЦД уже стали для москвичей и жителей Подмосковья настоящим наземным метро и внесли новые высокие стандарты по обслуживанию пассажиров.

Здесь разместят конечную станцию будущего Московского центрального диаметра - МЦД-3. Фото: stroi.mos.ru

КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ - НОВОСЕЛАМ

Еще одним важным городским проектом, установившим теперь уже стандарты качества жилья, стала реновация.

«Считалось, что под реновацию сделают самые плохие дома, непонятно из чего, и какого качества - непонятно, - сказал Сергей Собянин. - Они, сколько я открываю этих домов, как правило, одни из самых лучших в районе по качеству, по архитектуре. Мы отказались от стандартной упрощенной застройки и смотрим с архитекторами облик домов, чтобы они были качественными».

В Зеленограде участниками программы являются 34 дома, в которых проживают более 7,1 тысячи человек.

«За последние три года новые квартиры получили 1,1 тысячи жителей округа, переселившихся в рамках реновации, - пояснил Загрутдинов. - На сегодня количество новостроек программы достигло пяти. При этом расселяемых пятиэтажек уже 11».

В прошлом году начали переезд жители четырех домов на Заводской улице. Теперь их новый домашний адрес - Георгиевский проспект, корпус 1936. А в марте этого года стартовало заселение еще одной новостройки - на Солнечной аллее, корпус 936. Для жителей из сносимых домов проводятся бесплатные консультации в центре информирования на первом этаже новостройки на Солнечной аллее.

Для волнового переселения всего в Зеленограде подобрано девять стартовых площадок. Кстати, в проекте планировки 19-го микрорайона Крюкова учитывается не только строительство новых жилых корпусов. Сюда входит также возведение двух детских садов на 450 мест, школы на 825 мест со спортивным ядром, детской поликлиники, физкультурно-оздоровительного комплекса и культурно-досугового центра. То есть реновация позволяет развивать районы и в целом город комплексно.

СПОРТКОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ

Спортивная инфраструктура Зеленограда расширилась благодаря строительству четырех крупных сооружений. В списке - новый спорткомплекс «Спутник Арена» с футбольным полем и бассейном в 9-м микрорайоне, многопрофильный центр с регбийным стадионом в парке Победы и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном в Крюкове. Сюда также входит и обновленный автокартодром в деревне Назарьево, который теперь принимает первенства России по картингу.

«Уже в апреле откроется «Спутник Арена», - сообщил Собянин. - Здесь будут тренироваться воспитанники спортивных школ. В свободное от секций время спортцентр смогут посещать все желающие. Только на улице, на футбольном поле будут заниматься 500 человек в день».

Сегодня в Зеленограде возводятся ещё два ФОКа - на Заречной улице и Панфиловском проспекте, корпус 1841. Кроме того, в 9-м микрорайоне около корпуса 919 приближается к финишу строительство футбольного поля с раздевалками, душевыми и административной зоной. Со дня на день приступят к сооружению ФОКа с бассейном на пересечении Кутузовского шоссе и Проектируемого проезда № 809.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в столице более чем в два раза, - напомнил Загрутдинов. - Строительство таких сооружений позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

В районе Савёлки в Зеленограде этот учебный год начался для некоторых учеников в новом школьном корпусе. Здание на 300 мест входит в комплекс школы № 1557 имени П. Л. Капицы. Фото: stroi.mos.ru

ШКОЛА НА «ОТЛИЧНО»

В районе Савёлки в Зеленограде этот учебный год начался для некоторых учеников в новом школьном корпусе. Здание на 300 мест входит в комплекс школы № 1557 имени П. Л. Капицы.

В современном 4-этажном здании создано все необходимое для учебы, занятий спортом, творчества, профориентации, общения и отдыха. Здесь работают универсальные учебные кабинеты, кабинеты для изучения иностранного языка, лаборантская и кабинет биологии. А ещё есть совмещенный с практикумом кабинет физики, химии, астрономии, учебный кабинет основ и принципов программирования, библиотека с читательскими местами и медиатекой. Отдельно разместилась зона здоровья - с кабинетом врача, прививочным и процедурным кабинетами.

Для учителей обустроили коворкинг - рабочие места с зоной отдыха. Школьные концерты, торжественные собрания и другие важные события можно проводить в актовом зале на 180 зрительских мест с эстрадой. Чтобы проводить практические занятия, в здании сделали учебные зоны для изучения технологий - мастерские, инструментальные. Плюс к этому пространство для свободного творчества, шахматный кружок и спортивную зону.

«Около школы разместились спортивные площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, площадка для бадминтона, площадка с теннисными столами и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину», – добавил Рафик Загрутдинов.