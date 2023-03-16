Столичный миллионер, поселившийся в русской глуши, мечтал стать современным помещиком, но в итоге сбежал из страны

У здания нет охранного статуса. Что удивительно. Всё-таки 18 век Фото: Михаил ФРОЛОВ

Про любую заброшенную усадьбу можно сказать, что она необычная. В одной из них хранятся барские сокровища. Согласно легенде, конечно. В другой на заднем дворе - у озера - когда-то снимали культовый фильм. Бывает, что у дома и стен почти не осталось. Однако сталкеры едут к нему толпами, заявляя, что у этого места паранормальная атмосфера.

Усадьба Стеблево цепляет другим.

Про любую заброшенную усадьбу можно сказать, что она необычная Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обозначим кратко.

У здания нет охранного статуса. Что удивительно. Всё-таки 18 век. Стиль классицизм. Рядом с главным зданием парк имеется. Два пруда. И хозяйничали здесь не какие-нибудь купцы, а люди с родословной. Например, Пашковы. Те самые. Чей дом сейчас занимает Российская государственная библиотека на Воздвиженке. В другие годы усадьбу Стеблево занимали Давыдовы, родственники знаменитого опального поэта. А ещё позже семейство Гиппиус. Этот род впоследствии прославила Зинаида Николаевна, супруга Мережковского.

Усадьба Стеблево до последних лет оставалась жилой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второе. 13 лет назад эту усадьбу выкупил столичный миллионер. Случай почти беспрецедентный. Более того. Этот человек бросил квартиру в центре Москвы. И переехал жить в усадьбу. В село, где даже магазина нет. Ну и вместе с женой приступил к ремонту.

Третье. Усадьба Стеблево до последних лет оставалась жилой. Людей расселили с приездом миллионера. Зовут его Максим Студенников. Это директор (теперь уже бывший) строительной компании. Его отец Эдуард Студенников - известный художник (некоторые картины представлены даже в Третьяковке).

Четвёртое. Хотя стоп... Давайте осмотрим усадьбу.

13 лет назад эту усадьбу выкупил столичный миллионер Фото: Михаил ФРОЛОВ

РАСТАЩИЛИ, ОБОБРАЛИ, ПИАНИНО РАЗЛОМАЛИ

Волоколамский район славится тем, что здесь много дачников. Стеблево - не исключение. Идёшь в будний день по селу вразвалочку - ни одного человека. На воротах и дверях замки. И сугробы во дворах чуть ли не под окна.

Рано или поздно начинаешь ощущать знакомый диссонанс. Это когда видишь покосившуюся избушку, а на её фоне здоровенный трёхэтажный особняк. Да не один.

Село Стеблево Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей столицы отсутствие магазина не смущает. А, может быть, даже радует. Меньше людей - больше тишины. А хлеб можно привезти и из столицы. Или купить в ближайшем селе Теряево. До него 3 км.

И вот, наконец, усадьба, о которой так много пишут. Только с виду и не усадьба как будто... Всё больше похоже на сельсовет. Или краеведческий музей. Никаких тебе колонн с портиком. Никакого тебе балкона.

Фото: Павел КЛОКОВ

Оказалось, адрес точен. Просто это не фасад, а тыльная часть здания.

Охраны нет. Двери открыты.

Внутри - своеобразный музей.

В одной из комнат, например, стоит ампирный берёзовый гарнитур. Наверняка у Пушкина был такой. Ну или похожий. Из пыльного угла выглядывает чайник кузнецовского завода. Конец 19 века, между прочим. На обоих этажах валяются разбитые пианино. Кому они могли помешать, неизвестно. Говорят, у миллионера Студенникова были недоброжелатели. Здесь - в селе. Сам бизнесмен утверждал, что это не что иное, как зависть. Что русским мужикам лучше видеть графские развалины, нежели отремонтированную усадьбу.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В некоторых залах сохранился исторический паркет. На потолках лепнина - и тоже дореволюционных времён. На дне шикарной вазы - к сожалению, разбитой - сигаретный пепел. И рядом - на полу - лежит глянцевый журнал «Красивые дома». Фотографии на его страницах выглядят как издёвка. Со всеми этими гостиными и бильярдными. Дивными как в сериалах. И ещё французским садом с вечнозелёными кустарниками. Всё равно что в багажник «Запорожца» кинуть журнал «Топ Гир».

В бальной зале - тоже на полу - лежат вперемешку каталоги работ Эдуарда Студенникова. В основном пейзажи. Странно, как это можно было оставить.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, что в 2017 году Максима Студенникова объявили банкротом. И он почти сразу уехал за границу. За эти шесть лет усадьба превратилась в бомжатник.

Сам предприниматель говорил, что он вложил в Стеблево 1 млн долларов. Эта цифра, надо признать, выглядит сомнительной. Несколько оштукатуренных и покрашенных стен, новая крыша, пара новых дверей. Вот, пожалуй, и весь ремонт. Хотя оформление бумаг и юридических вопросов также требует затрат. Максим Студенников, как выяснилось, судился с бывшими жильцами усадьбы. Те пытались доказать, что миллионер незаконно оттяпал их жильё (хотя сделка была официальной - Максим Эдуардович заключил её с теряевским совхозом, ставшим в наше время акционерным обществом).

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В результате миллионер-банкрот живёт сейчас где-то в Европе, а усадьба стала полноценной заброшкой. Активисты даже не могут встать на её защиту, потому как, повторим, никакого охранного статуса у здания нет. И собственник, если захочет, может даже его снести.

МЕЧТАЛ ГУЛЯТЬ ПО АЛЛЕЯМ С ТРУБКОЙ В РУКАХ

Ещё одна комната - и снова целый ворох журналов. Какие-то буклеты, листовки, инструкции по применению. Выцветшая брошюра для тех, кто мечтает похудеть. Календарь за 1998 год с котёнком на обложке. Серая папка с всякими справками...

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Без шуток. В мусорной куче на втором этаже лежат различные документы, причём не только копии, но и оригиналы. Это как нужно было спешить, чтобы даже бумаги не собрать. Среди них - договор купли-продажи земельного участка площадью 800 кв м. Собственник - Студенников М. Э. 1972 г. р. Но. Конкретно в этом документе речь идёт не о селе Стеблево, а о деревне Колчеватики в Тверской области. Усадьбы там никакой нет, а вот природа очень красивая. И Волга опять же. Возможно, бизнесмен хотел построить там ещё один дом.

Кроме этого, в папке подшиты коммунальные платежи, бухгалтерские квитанции, чеки, а также акты, относящиеся ещё к школе, которая здесь располагалась задолго до приезда московского предпринимателя.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Как это всё-таки по-русски! - восклицает бывший житель Волоколамского района Борис Мезенцев. - Миллионер, у которого есть всё (хорошая зарплата, жильё, машина), приезжает в глухую деревню, чтобы возродить старинную усадьбу. Да ему за эту причуду памятник надо поставить! Однако народ называет его барчонком. Смотрит искоса. И считает чужим.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, об этом рассказывал и сам Студенников. Вот, например, фрагмент интервью, которое он дал в 2014 году журналу «Охраняется государством»:

- Подавляющее большинство местных жителей относится к нам враждебно. Как к классовому врагу. Но есть и те, кто симпатизирует, понимая, какое бремя мы на себя взвалили.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Максима Эдуардовича, усадьба перед его приездом находилась в запущенном состоянии. Мягко говоря.

- На втором этаже даже не было оконных рам. Косой дождь попадал прямо на старинные паркеты. Мы с женой были вынуждены лопатами выгребать снег из бальной залы и затягивать пустые окна плёнкой. В крыше зияли огромные дыры, гнилые стропила могли внезапно обрушиться. Всюду запустение, хлам. И в довершение всего, рядом с домом высилась огромная зловонная помойка высотой до второго этажа - вся деревня туда десятилетиями носила мусор. Мы эту кучу вывозили на пятидесяти четырёх доверху наполненных тракторах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возникает очень логичный вопрос. Зачем вообще ввязываться во всю эту историю, выселять людей, судиться, тратить кучу денег и нервов, если можно купить обыкновенный особнячок метров на тысячу рядом с Москвой, да ещё в таком посёлке, где есть всё - магазин, охрана, спортзал?

Вот вам ответ миллионера:

- Да, так было бы проще. И гораздо дешевле. Но наслаждение, которое ты получаешь, прогуливаясь с трубкой по тенистым бунинским аллеям или переступая по странному скрипучему паркету, не сравнимо ни с чем. Историческая недвижимость - это особый вид владения, где ты чувствуешь себя сопричастным к культуре и истории великой страны. Хотя у коттеджных посёлков есть одно неоспоримое преимущество - там селятся люди, близкие друг другу по своему социальному статусу. А живя в усадьбе, ты обречён на то, чтобы быть белой вороной.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По данным KP.RU, усадьбу Стеблево у Студенникова после его отъезда в 2017 году всё-таки через суд изъяли и выставили на торги за 1 млн рублей. Цена почти символическая, однако покупателей так и не нашлось. Несколько лет назад Максим Эдуардович говорил, что на оставшийся ремонт требуется ещё 2 млн долларов. На всякий случай повторим, не рублей, а долларов.

Вряд ли энтузиаст найдётся. Таких бизнесменов, как Студенников (мечтающих ходить по бунинским аллеям с трубкой в руках), вероятно, мало. Если вообще есть.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чаще всего заброшенные усадьбы по всей стране предприниматели берут в долгосрочную аренду, - сообщил KP.RU координатор движения «Архнадзор» Андрей Новичков. - И пытаются извлечь из них прибыль. Устраивают склад внутри. Или открывают магазин. К сожалению, исторические здания от этого не выигрывают. И со временем приходят в ещё больший упадок.