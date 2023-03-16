В 2024 году для участников реновации в районе Южнопортовый построят жилой дом

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Столичные районы продолжают обновляться по программе реновации. Среди них - Южнопортовый. Новый дом для переселенцев появится на 1-й улице Машиностроения, владение 5А.

«Здание введут в эксплуатацию в следующем году, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет возведение надземной части сооружения».

КОНКРЕТНО

Новостройку переменой этажности строят по индивидуальному проекту. Выглядит это так:

- фасады - с облицовкой клинкерной плиткой, керамогранитом и кирпичом природных оттенков, а также с декоративными корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 182 квартиры (однокомнатных – 84, двухкомнатных – 52, трехкомнатных – 46). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и дверных проемов, а также специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи для размещения социальных, коммерческих и культурных учреждений;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, помещение хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для мам с колясками и маломобильных людей;

- около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года;

- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, а также видеонаблюдением;

- подземная автостоянка.

Во дворе:

- две детские игровые площадки;

- спортивная площадка;

- места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/