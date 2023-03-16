Высокотехнологичная медпомощь в Москве в 2023 году: как получить и сколько стоят услуги

В ВМП входят медицинские услуги с использованием высоких медицинских технологий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Столичный Депздрав назвал самые дорогостоящие услуги высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) из тех, которые москвичи могут получить бесплатно. Причем не только по полису ОМС, но и за счет федерального и регионального бюджетов, если услуга ВМП не входит в ОМС. Публикуем этот список (полный перечень - на сайте Департамента здравоохранения Москвы). Документ называется «О Территориальной программе государственных гарантии бесплатного оказания гражданам медицинскои помощи в городе Москве на 2023 год и на плановыи период 2024 и 2025 годов». Утвержден постановлением правительства Москвы № 3044-ПП от 29 декабря 2022 г.

Напомним, в ВМП входят медицинские услуги с использованием высоких медицинских технологий - новейшей роботизированной техники, генной инженерии, клеточных технологий. Без них не обойтись при лечении сложных болезней, против которых другие методы менее эффективны. В Депздраве столицы объяснили, как оформить направление на ВМП.

НА ЗАМЕТКУ

Как москвичу добиться лечения по программе ВМП

По закону все граждане России имеют право получить высокотехнологичную медицинскую помощь бесплатно при наличии показаний. Для этого нужно действовать так:

1. Проходим исследования.

Это нужно для подтверждения диагноза и уточнения возможных вариантов лечения. Их назначает лечащий врач поликлиники.

2. Получаем направление в консультативно-диагностическое отделение (КДО) многопрофильного стационара.

Его выписывает лечащий врач, если пациенту необходима ВМП.

3. Собираем документы для оформления талона на получение ВМП.

Если лечащий врач находит у больного медицинские показания к ВМП, то собирает комплект документов:

- направление на госпитализацию для оказания ВМП;

- выписку из медицинской документации.

Пациент должен добавить сюда еще несколько бумаг:

- копию своего паспорта с отметкой о постоянной регистрации в Москве;

- копию регистрации по месту пребывания в Москве (если нет постоянной регистрации в России);

- копию полиса ОМС (при наличии);

- копию СНИЛС (при наличии);

- согласие на обработку персональных данных пациента и (или) его законного представителя;

- для детей до 14 лет - копию свидетельства о рождении.

4. Передаем документы на рассмотрение.

Это надо сделать в течение трех рабочих дней после сбора полного комплекта бумаг. Медучреждение, в котором больной проходит диагностику и лечение, или сам пациент (возможно его законный представитель) должны отдать документы:

- в медицинскую организацию, которая будет оказывать ВМП, - если нужная пациенту услуга входит в ОМС. Здесь же оформят талон на ВМП;

- в отдел по высокотехнологичной медицинской помощи Департамента здравоохранения Москвы (по адресу: 2-й Щемиловский пер., д. 4а, стр. 4), - если ВМП не включена в ОМС. В этом случае оформлять талон на ВМП будет Департамент. На это дается десять дней после получения документов пациента. А сама услуга будет оплачена из федерального и регионального бюджетов. Талон создается в электронном виде, поэтому все этапы получения ВМП специалисты могут отслеживать онлайн.

5. Ждем решения врачебной комиссии медучреждения, в которое направлен пациент.

Ответ должны дать в течение 7 рабочих дней со дня оформления талона на ВМП. Это решение является основанием госпитализации для оказания ВМП.

Внимание! В протоколе комиссии при положительном решении указывают планируемую дату получения услуги ВМП. Ожидание высокотехнологичной помощи может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Это зависит от того, есть ли свободные места в стационаре, где будут лечить больного, а также от очереди в листе ожидания.

Если получили отказ в ВМП, то можно обратиться письменно в Департамент здравоохранения Москвы:

- по обычной почте - 127006, г. Москва, Оружейный пер., д. 43;

- через электронную приемную

КОНКРЕТНО

Эти самые дорогостоящие услуги ВМП оказывают в столице по полису ОМС или за счет федерального и регионального бюджетов (указана их цена, которую берет на себя государство. В рублях за услугу)

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