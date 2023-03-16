Во втором квартале 2023 года завершится реверсивное движение на участке Ермакова Роща – Савеловская

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» продолжается реконструкция участка между платформами Ермакова Роща – Савеловская. Как рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, по проекту сейчас прокладывают дополнительные главные пути. Они обеспечат необходимую пропускную способность участка для запуска маршрута МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

«Сейчас завершаются работы по устройству подпорных стен вдоль Бутырского вала, а также ведется переустройство железнодорожной инфраструктуры, - рассказал Загрутдинов. - Параллельно реконструируется остановочный пункт «Белорусская».

По его словам, еще одна обновляемая платформа - «Беговая». На ней разбирают старые конструкции, павильоны и навесы. В целом будущий остановочный пункт готов на 25%.

КОНКРЕТНО

Во время реконструкции участка:

- уложат 5 километров новых главных железнодорожных путей;

- 5,4 километра действущих главных путей;

- построят 1,5 километра подпорных стен;

- поставят 3,75 километра новых шумозащитных экранов;

- реконструируют остановочные пункты «Беговая» и «Белорусская» МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Реконструкция участка «Ермакова Роща – Савеловская»:

- ускорит движение поездов между Белорусским и Савеловским вокзалами для запуска МЦД-4;

- обеспечит пересадку на остановочных пунктах «Беговая» и «Белорусская» между МЦД-1, МЦД-4 и одноименными станциями метрополитена соответственно.

Напомним, программа развития железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом диаметральных маршрутов на 2019-2024 годы утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.