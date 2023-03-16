Отменены 10 тысяч некорректных штрафов: Wildberries усовершенствовал свой сервис контроля за подменой товаров

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Сегодня маркетплейсы и интернет-магазины позволяют своим клиентам экономить и время, и деньги - любой товар можно заказать гораздо дешевле, чем в обычных магазинах. Причем либо прямо до двери, либо до пункта выдачи заказов в соседнем подъезде. Wildberries - одна из крупнейших сетевых витрин, которая доставляет товары жителям всех городских округов Московской области. Как сообщают в компании, после консультаций с инициативными группами владельцев пунктов выдачи Wildberries усовершенствует свою систему контроля за подменой товаров.

Как объясняют сами предприниматели, некоторые недобросовестные клиенты могут заказать некий дорогой товар, спустя несколько часов вернуть его в коробке, заменив на сломанный или более дешевый. Оценить на месте качество «посылки» сотрудник пункта выдачи не может, оформляет возврат. А через некоторое время, когда продавцу вместо товара приезжает «лом», маркетплейс вынужден штрафовать предпринимателя, который принял некачественный возврат. С одной стороны, логика таких штрафов ясна. С другой, пункты выдачи тоже понять можно - во многих случаях крайне проблематично установить, что клиент возвращает не то, что получил изначально?

Поэтому Wildberries принял решение модернизировать систему арбитража и обратной связи с пунктами выдачи.

- Подмены товаров - крайне чувствительная для предпринимателей - продавцов товаров проблема, которой мы вместе с ними активно занимаемся, и которые нас активно поддерживают, - объясняют в компании. - С одной стороны, мы уже в течение нескольких дней усиливаем наш контроль для предотвращения возможных мошеннических действий. С другой стороны, временно замораживаем механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек выдачи заказов и менеджеров ПВЗ, чтобы разобраться во всех спорных ситуациях.

К слову, ежедневно маркетплейс принимает 3 тысячи обращений по проблемным ситуациям.

По словам представителей Wildberries, встречи с инициативными группами продавцов и владельцев пункты выдачи проходят регулярно. Именно они помогают совершенствовать внутренние сервисы компании. В результате, например, были отменены более 10 тысячи некорректных штрафов.