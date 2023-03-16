Умоляла не лишать ее интернета: обвиняемая в отмывании 133 млн рублей блогерша Лерчек покаялась в суде

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) в помещении суда. Фото: Александр РОГОЗА

Блогерше Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, ужесточили меру пресечения. В начале марта, напомним, звезду соцсетей и ее супруга Артема обвинили в сокрытии налогов на 300 млн рублей. Тогда семейную пару отпустили под подписку о невыезде. А сегодня СК сообщил, что Чекалины обвиняются еще и в отмывании денег - на сумму в 133 млн рублей. Заведено новое уголовное дело.

Валерию и Артема доставили в Савеловский суд сразу после допроса в Следственном комитете. Супруги заявили, что свою вину по этой статье не признают.

Следователь подал в суд ходатайство, прося наложить на фигурантов уголовного дела запрета определенных действий. Это означало бы, что как минимум на ближайшие два месяца Чекалиным будет запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать - только по месту проживания, общаться - только с самыми близкими родственниками. Этакая суперлегкая версия домашнего ареста.

Валерия Чекалина и ее адвокат. Фото: Александр РОГОЗА

Выступавший в суде следователь заявил, в чем по версии следствия состояла схема блогерской пары. 133 миллиона, о которых идет речь в новом уголовном деле, - часть той суммы, которую Валерия и Артем не стали платить в налоговую. Чтобы легализовать их, поменяли на доллары США. (Куда делась эта валюта, хранится ли она сейчас где-то или была вывезена, в следствии пока не говорят).

Когда судья ушла в комнату для совещаний, Валерия немного пообщалась с журналистами. Молодая женщина рассчитывала, что суд следствию откажет.

- Я попросила уважаемый суд, что веду блог уже семь лет, - сообщила Чекалина. - Это не просто страничка, это история жизни нашей семьи и это единственный источник нашего с Артемом заработка, возможность кормить наших детей. Надеюсь, завтра я смогу сказать своим подписчикам «Доброе утро»...

Тем не менее суд наложил на Валерию Чекалину запрет определенных действий.

Следом в зал суда завели ее супруга. Артем старался улыбаться.

Муж блогерши перед заседанием заявил журналистам, что тоже не понимает, как будет содержать семью, если им перекроют доступ в интернет.

- У вас есть какие-то сбережения, которые позволят какое-то время жить без заработков из интернета? - спросил Чекалина корреспондент KP.RU.

- Все наши счета заблокированы.

В ноябре 2022 года блогеры Чекалины пышно отпраздновали день рождения Валерии. Фото: Личный архив

Судью Артем Чекалин просил не лишать семью интернета и мобильной связи.

- У нас 250 сотрудников! Как нам вести бизнес? (Напомним, что помимо блога Лерчек владеет фирмой, которая производит косметику, а также занимается доставкой полезного питания, - Авт).

Адвокат мужчины напирал на то, что современной многодетной семье (у Чекалиных трое - шестилетние двойняшки и годовалый младший сын) без интернета и связи сейчас никуда - ни мультики малышам не включить, ни распоряжений по бизнесу сотрудникам не передать.

Тем не менее, по Артему Чекалину суд вынес такое же решение: запрет определенных действий.

Как ранее сообщал Следственный комитет, Чекалиных сейчас проверяют на причастность и к другим финансовым преступлениям.