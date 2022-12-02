Взрослая поликлиника на улице Игральная готова более чем на 90 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы в районе Богородское появится взрослая поликлиника на 750 посещений в смену.

«Здание на Игральной улице, дом 8 готово на 91 процент, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Здесь уже завершилось устройство монолитных конструкций и внутренних перегородок здания. Сейчас проводятся работы по созданию входных групп, наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем».

По его словам, специалисты также занимаются отделкой помещений. Параллельно вышли на финишную прямую фасадные работы и остекление.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, объекты здравоохранения возводятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за продолжительного срока службы и не подлежат реконструкции», - сказал Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Взрослая амбулатория строится по новым стандартам московских поликлиник. Его главные плюсы - удобное зонирование, места для комфортного ожидания, понятная система навигации, современная медтехника, удобство для маломобильных посетителей.

Кабинеты врачей располагаются так, чтобы уменьшить очереди и повысить комфорт для пациентов в ожидании приема. Самые посещаемые кабинеты находятся на нижних этажах, остальные и администрация - на верхних этажах. Если возможно, кабинеты узких специалистов размещают на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики.

В новом здании площадью более 11 тысяч квадратных метров:

- на первом этаже - группы взрослой поликлиники, женской консультации, зона КТ и МРТ и блок неотложной помощи;

- на втором - терапевтическое отделение, выдача рецептов и кабинеты женской консультации;

- на третьем - эндоскопия, диагностика, врачи-специалисты и технические зоны над блоком женской консультации;

- на четвертом - восстановительное лечение, профилактика и лучевая диагностика;

- на пятом - отделение платных услуг и администрация;

- на шестом - клинико-диагностическая лаборатория, административные кабинеты с конференц-залом и технические помещения.

Седьмой этаж - технический.

Во дворе - парковки для сотрудников и посетителей, площадки для отдыха, информационные зоны, площадки для лечебно-оздоровительных занятий, деревья и кустарники.