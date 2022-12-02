Для участников реновации в Выхино-Жулебино готовы первые жилые корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

Новые квартиры появляются в разных районах столицы для жителей сносимых по программе реновации пятиэтажек. Один из адресов новостроек - улица Академика Скрябина, владение 3/1 в Выхино-Жулебино на юго-востоке города. Здесь полностью готовы первые жилые корпуса для переселенцев.

«В домах обустроены 14 квартир для маломобильных жильцов - две однокомнатные, девять двухкомнатных и три трехкомнатные, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В них увеличили ширину коридоров и дверных проемов, а также поставили специальную сантехнику. Жильцы смогут комфортно перемещаться как по квартире, так и по общим пространствам дома».

Глава ведомства поделился и другими подробностями индивидуального проекта зданий.

КОНКРЕТНО

Односекционные корпуса выглядят так:

- фасады - в разных оттенках коричневого и бежевого цветов в оригинальном шахматном дизайне, с облицовкой керамическим кирпичом, а также металлическими корзинами под кондиционеры;

- 902 квартиры - 156 однокомнатных, 601 двухкомнатная и 145 трехкомнатных. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- удобства для маломобильных жильцов - комфортные лестничные площадки и лифтовые холлы, а также вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Кроме того, около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любое время года;

- нежилые первые этажи - с вестибюлями, лифтовыми холлами, комнатами дежурного, кладовыми для хранения уборочного инвентаря, техническими зонами и почтовыми ящиками. Помимо этого, здесь смогут разместиться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в каждом корпусе - лифты на 400 и 1000 килограммов, с визуальной и тактильной информацией.

В благоустроенном дворе:

- высадили деревья и кустарники, газоны и цветники;

- поставили детскую и спортивную площадки;

- создали зону отдыха.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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