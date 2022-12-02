«Чтобы отмечать неравнодушных»: В Подмосковье на губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» поступило 2 тысячи заявок

В Подмосковье завершилась заявка на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». По традиции, принять участие в ней мог любой человек старше 18 лет, зарегистрированный в Московской области. Но в текущем году формат по понятным причинам несколько изменили.

- Мы проводим Премию с 2013-го, чтобы отмечать инициативных и неравнодушных людей, тех, кто предлагает идеи и воплощает их, несет добро, вкладывая душу в наше родное Подмосковье. Одним словом, это Премия добрых дел - поэтому так ее на этот раз мы и назвали, - рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - По понятным причинам она будет посвящена одной теме - специальной военной операции, людям, которые героически проявили себя на передовой и тем, кто обеспечивает победу в тылу.

Таким образом, в 2022 году на премию могут претендовать как непосредственные участники СВО, так и волонтеры, которые помогают армии, а также военкоры - военные корреспонденты, рискующие своими жизнями в зоне боевых действий.

Губернатор отметил, что за неделю оргкомитет премии получил около 2 тысячи заявок от 8,5 тысяч участников (на премию могут претендовать не только отдельные граждане, но и группы, коллективы).

- Больше всего заявок - из городских округов Люберцы, Раменский, Одинцовский, - уточнил Андрей Воробьёв. - Призовой фонд Премии составит 60 млн рублей, его разделят 120 победителей.

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что большое количество заявок поступило от волонтеров, отправлявших помощь не только военным, но и жителям Донбасса.

- Так, Елена Жарова из Балашихи вместе с командой единомышленников смогла собрать более 100 тонн груза! - сообщил Духин. - Наталья Борисова из Домодедова на протяжении нескольких месяцев координировала работу центрального распределительного склада гуманитарной помощи и сама ездила на Донбасс, чтобы передать товары из рук в руки. Отмечу и Екатерину Скорикову из Одинцова - она одна из первых в Московской области организовала пункт сбора гуманитарки. И таких примеров десятки!

Среди других заявок - знаменитый военкор ВГТРК и уроженец подмосковного Монино Александр Сладков. Он много лет работал в горячих точках (Чечня, Ирак, Афганистан и так далее), был ранен. Еще одна претендентка - журналистка Первого канала Ирина Сокирко (Куксенкова). В апреле этого года кадры с ее участием облетели все российские каналы - Ирина во время обстрела в Мариуполе получила осколочное ранение, в безопасное место ее выносили российские бойцы. Позже она продолжила работу, занималась сбором экипировки и техники для бойцов, организовала реабилитационный лагерь для тяжелораненых. Причем, на конкурс Ирину Сокирко заявили сами же участники СВО, впечатленные смелостью и мужеством девушки.

В состав жюри, которое назовет победителей (120 премий по 500 тысяч рублей), вошли журналисты Андрей Медведев и Маргарита Симоньян, артисты Николай Басков и Игорь Бутман, кардиохирург Лео Бокерия, олимпийский чемпион Никита Нагорный, общественный деятель Марина Юденич и многие другие.