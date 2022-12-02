Смотрите, кто родился в Московском зоопарке в 2022 году: Самые свирепые змеи, пингвины Гумбольдта и кенгуренок

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Московский зоопарк за этот год пополнился целым детсадом. Малыши появились у ядовитых змей, редких лебедей, пингвинов. А некоторые детеныши вообще родились в столичном зверинце впервые за последние десятки лет. Рассказываем, кого из новорожденных зверушек можно увидеть во время прогулки по городскому зоосаду.

СИЛЬНЕЕ КОБРЫ

Австралийские тайпаны Маккоя - самые ядовитые сухопутные змеи на Земле. Их яд примерно в 180 раз круче яда кобры. Семейка этих ползучих гадов в столичном зверинце пополнилась четырьмя малышами. Вместе с родителями они живут во внутренних помещениях павильона «Террариум». Их можно будет увидеть на выставке «Ядовитые змеи мира», которая готовится к открытию в зоопарке. Дата будет известна позже. Как объясняют специалисты, тайпаны очень скрытные, поэтому на экспозиции могут «сбежать» от публики и уползти в укрытие.

Фото: mos.ru

ОБЕЗЬЯНКА С КРАСНЫМ НОСОМ

В павильоне «Дом приматов» можно понаблюдать за новорождённым в семье редких мандрилов. Это крупные обезьяны из Центральной Африки с красным носом, вокруг которого природа «нарисовала» хрящевые полоски голубого или синего цвета. В зоопарке живут 12 мандрилов - два самца и 10 самок. Теперь у них появился малыш, но кто именно - мальчик или девочка, пока неясно. Детёныш почти все время сидит на спине матери, поэтому ветеринары решили не беспокоить животных. Как только он окрепнет и станет самостоятельным, врачи выяснят его пол и вес.

Фото: mos.ru

МАЛЮТКА ПЛАКСА

Ещё один новый зверёк уже бегает в павильоне «Дом обезьян». Малыш появился у редких капуцинов плакс - небольших обезьянок из Южной Америки. Плаксами прозвали потому, что их протяжный крик напоминает плач ребенка. В зоопарке не исключают, что в будущем подросший капуцин может уехать в один из крупных зоопарков страны или мира. Там он отыщет себе пару и обзаведется собственными малышами.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

ЛЕМУР-МУР-МУР

В том же «Доме обезьян» можно увидеть малыша из семейства кошачьих лемуров. За последние годы это уже шестой ребёнок у пушистой пары с Мадагаскара. Он уже бегает вместе со старшими братьями и сёстрами по вольеру, играет и лакомится молодой травой. Ребята очень шумные - хрюкают, мурлыкают, воют, визжат и издают щелкающие звуки. Но при этом очень милые - просто мур-мур!

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

ЯЩЕРИЦЫ ГУЛЯЮТ НОЧЬЮ

Впервые за 30 лет в городском зоосаду родился детеныш гигантских цепкохвостых сцинков - ящериц с Соломоновых островов в Тихом океане. Взрослая пара оказалась в вольере четыре года назад. Рептилий спасли от плохо обращавшихся с ними владельцев. Специалисты создали для ящериц уютный дом и те, освоившись, принесли потомство. Эти животные активничают в основном в сумерках и ночью. На публике им находиться нелегко, поэтому ящерицы живут во внутреннем помещении павильона «Террариум».

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

ПАРА ПТЕНЧИКОВ

Длиннохвостые неясыти из семейства совиных тоже стали родителями. Птенцы у них вылупились впервые за десять лет в зоосаду. В неволе неясыти размножаются весьма неохотно. Поэтому орнитологам пришлось устроить настоящие танцы с бубном, чтобы пернатые расплодились. Например, птиц переселяли в другие вольеры, сооружали для них гнезда в разных местах, даже ставили домики для укрытия. И - свершилось! Увидеть двух птенчиков можно в исторической части зоопарка в совином ряду, между вольерами панд и фламинго.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

СЕВЕРНЫЕ КРАСАВЦЫ В СМОКИНГАХ

Троица пингвинов Гумбольдта появилась на свет весной сразу в двух птичьих семействах. У одной пары - двое малышей, у другой - один. Новорождённые у живущих в зоопарке северных пернатых рождаются уже более двадцати лет подряд. Все это время здесь создается генетически отличающаяся резервная популяция пингвинов Гумбольдта в неволе. Настоящие красавцы - в черно-белом «наряде», словно в смокингах. Взрослых птиц отдают потом в отечественные и европейские зоопарки. А забавными малышами сейчас можно полюбоваться в павильоне «Дом птиц» на старой территории.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

МАМА - ПЛЮШКА, ПАПА - ТУЗИК

Родившийся этой весной детеныш небольших кенгуру - валлаби Беннета - не спешил выбираться из сумки своей матери. Впервые он показался публике из уютного убежища только в июле. Теперь в столичном зоопарке четыре валлаби - самец Тузик, самка Плюшка, их старший сынок Миша и младшенький. В теплые месяцы валлаби живут в уличных вольерах. А с первыми холодами их переводят в зимние помещения с высокой влажностью воздуха и температурой не ниже плюс 15 градусов.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

КТО ЕЩЁ ТУТ

- детеныш редкого мексиканского ядозуба. Это единственные ядовитые ящерицы на планете. Семейство с малышом можно увидеть в отдельном вольере экспозиции «Удивительный мир рептилий» на старой территории зоопарка.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- два птенца больших бакланов. Как потеплеет, они вновь появятся в своём вольере вместе с пеликанами, недалеко от винторогих козлов и дагестанских туров.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- птенец беркутов. Маленькие пернатые хищники живут в вольере на старой территории зоосада напротив павильона с большими пандами. А три взрослые птицы - самец и две самки - на той же исторической части парка в павильоне «Скала хищных птиц».

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- два птенца редких черношейных лебедей. Малышей поселили вместе с родителями в крытый вольер в павильоне «Птицы и бабочки». Там зимой им оставляют окна открытыми, поскольку этим пернатым некомфортно в отапливаемом помещении. Окна закроют только, если уличная температура упадёт ниже минус 15 градусов.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

- три птенца фламинго - одного розовый и два красных. Зимой экзотические птицы живут во внутренних павильонах. Их можно будет увидеть в тёплые месяцы в уличном вольере на Большом пруду зоопарка.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

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