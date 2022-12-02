«Мы гордимся!»: Губернатор Андрей Воробьёв вручил госнаграды добровольцам из Подмосковья, которые стали героями СВО

Фото: Антон Чернов

Сразу несколько добровольцев из Подмосковья, которые ранее ушли в зону специальной военной операции, получили государственные награды за свои воинские подвиги. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв встретился с бойцами и их семьями в Красногорске, а также вручил героям ордена и медали.

- Сегодня мы пригласили наших героев, добровольцев, которых Президент отметил высокими наградами - Орденом Мужества и медалью «За отвагу», - рассказал губернатор. - Хочу в присутствии семей вас поздравить. Мы гордимся тем, как вы исполняли свой служебный долг. Знаю, что каждый из награждаемых или спасал товарища, или активно принимал участие в специальной военной операции и делал это достойно.

Орден Мужества получил житель Электростали Артем - капитан, начальник штаба батальона. Мужчина в свое время 15 лет служил на контракте. Когда началась СВО, записался добровольцем. В бою Артем уничтожил трех противников, вражеский пулеметный расчет, вывел из строя БМП.

Фото: Антон Чернов

Еще один новый кавалер Ордена Мужества - Дмитрий из Сергиево-Посадского городского округа. Старшина роты со своим отделением удержал позиции, которые атаковали националисты. 11 нападавших были уничтожены.

Медалями «За отвагу» награждены стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда Артем из Домодедово и Александр из Орехово-Зуевского городского округа.

Андрей Воробьёв отметил, что подмосковные добровольцы продолжают идти в военкоматы. Власти Московской области помогают с дополнительной подготовкой этих людей, а также передают для них экипировку.

- Но, самая главная наша задача - уделять внимание семьям, - сказал Андрей Воробьёв. - Об этом говорят и сами ребята, которые уходят исполнять свой долг. Поэтому я, мои коллеги с территорий, главы муниципалитетов стараемся максимально уделять внимание тем, кто остался здесь, чтобы и детки, и семьи чувствовали заботу.