Российские продукты получили «Гарантию качества»

Больше всего наград обычно достается мясной продукции.

В Москве завершился крупнейший международный конкурс «Гарантия качества». В нем каждый год принимают участие российские и зарубежные компании. В этом году в конкурсе участвовали 127 производителей, торговых сетей и онлайн-супермаркетов, выпускающих товары под своими брендами.

У конкурса «Гарантии качества» нет аналогов в России и мире, так как продукты проверяются по нескольким параметрам и на протяжении длительного времени. Тринадцать комиссий, более ста специалистов, каждый образец оценивался специально обученными аттестационными дегустаторами. Понятно, что это долгий процесс - даже профессионал не способен продегустировать за день много продуктов. Какие-то образцы, если возникали вопросы к их вкусу, передавали на лабораторные исследования, чтобы проверить, есть ли в них лишние добавки или усилители вкуса. По итогам нескольких исследований выносилось окончательное решение. Само собой, экспертам все передавалось без упаковки, то есть анонимно.

Производители некачественных продуктов знают, что подавать заявку на участие в этом конкурсе бессмысленно - получить хороший отзыв от экспертов могут только те, кто соблюдает все жесткие требования и нормативы.

К примеру, в этом году золотые медали «Гарантия качества - 2022» получили полуфабрикаты из мяса индеек натуральные и охлажденные от Группы «Черкизово»: филе грудки индейки «Премиум» и фарш «Нежный» ТМ «Пава-Пава», а также куриная тушка «Для запекания» и куриное филе марки «Петелинка». Серебряными медалями отмечен полуфабрикат из мяса индейки натуральный кусковой: филе малое от ТМ «Пава-Пава», а также кнели «По-петелински» и филе грудки курицы в вакуумной упаковке ТМ «Петелинка».

На этот раз в конкурсе впервые участвовали онлайн-супермаркеты, выпускающие продукты под своими брендами. Некоторые из них сразу получили высшие награды. Ozon Fresh от «Интернет-решений» выиграли «золото» за котлеты по-киевски, лазанью с говядиной, апельсиновый мармелад, салат «Цезарь», молоко цельное 2,5% и сыр Palermo. Яндекс Лавка премирована за торт «Медовейник из лавки», греческий йогурт с малиной, греческий йогурт с медом, мягкие сыры страчателла и буратта, паштет с печенью индейки и грушей.

Оценка с протоколом

Если у дегустаторов возникли вопросы, продукт передают в лабораторию.

Конкурс состоит из трех этапов.

I Проверяют маркировку - указаны ли на этикетках все важные для покупателей данные о продукте.

II Органолептическая оценка и лабораторные исследования, проведенные по назначению дегустаторов.

III Выставление оценок.

Здесь, на «Гарантии качества», каждая оценка обосновывается профессионалами. Если, например, сыр не прошел в финал за вкус или упаковку, то жюри готовит подробный протокол с объяснением причин.

В этом году в жюри вошли десять отраслевых институтов, проверявших соответствие техрегламентам и стандартам и нормативно-технической документации. Они исследовали 949 образцов продуктов.

«Гарантию качества» называют главным ориентиром для покупателей и «островком для бизнеса». Потребители знают, что медаль конкурса гарантирует вкусный ужин: продукт проверен на цвет, аромат, состав, вкус, добавки, на этикетке все честно и с сертификатами порядок. Бизнесу важны и критика, и рекомендации жюри. Эксперты помогли очень многим производителям улучшить продукцию и выйти на новые каналы сбыта.

Директор ФНЦ им. Горбатова Оксана КУЗНЕЦОВА:

- Мы видим, что с каждым годом количество образцов в нашем конкурсе увеличивается. И, что нам отрадно, увеличивается количество продуктов, которым присуждаются золотые и серебряные медали. Даже если продукт никакое место не занял, производители возвращаются на наш конкурс с уже откорректированной рецептурой, технологией, маркировкой. Такой продукт занимает свое почетное место в реестре наших победителей.

За три года проведения конкурса в нем приняли участие:

63 региона России

213 производителей

1 717 образцов прошли проверку. В 2018 году, когда проводился первый конкурс, - 384 образца, в 2022 году - 922 образца

В этом году присуждено 390 золотых медалей, 179 серебряных и 116 дипломов качества.

19% наград досталось мясной продукции,

11% - молочной,

9% - кондитерским изделиям,

7% - вину и крепким спиртным напиткам,

7% - хлебу и хлебобулочным изделиям,

6% - продукции из мяса птицы,

6% - муке и крупам,

6% - плодоовощным и грибным консервам,

4% - специализированному питанию.

В 2022 году на Международный конкурс подали заявки предприятия из 49 регионов страны.

Эксперты отметили: несмотря на сложную экономическую ситуацию, пищевая индустрия показывает рост, а производители заняты расширением продуктовых линеек и своих производств.