Деликатесы осваивают Сибирь

Спрос на курятину резко вырос во всем мире. Сибирь не исключение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Этой осенью в магазинах Сибирского федерального округа (СФО) произошло расширение ассортимента мясной продукции. В продаже появились шницель, котлеты «По-киевски», котлеты из филе бедра и филе грудки с разными начинками и специями. Плюс фарш «Премиум из филе грудки» - самый популярный куриный фарш в Москве и Санкт-Петербурге. Все это под брендами «Петелинка» и «Алтайский бройлер».

Кроме того, сибирские гурманы теперь могут разнообразить меню с помощью новых для СФО продуктов из нарезанного филе грудки: кубики, медальоны и стейк. Филе уже тщательно вымыто и нарезано ровными кусочками. Бедро «Особое в маринаде Барбекю» подходит не только для гриль-сезона, но и для приготовления дома на сковороде или запекания в духовке. Специально разработанная рецептура маринада на основе натуральных специй позволяет приготовить вкусное и полезное блюдо быстро и с минимальными усилиями.

Перечисленное производится прямо здесь, в Сибири. Таким образом, крупнейший российский производитель мяса Группа «Черкизово» расширяет свою географию, а заодно удовлетворяет возросший покупательский спрос. Например, под брендом «Алтайский бройлер» в Сибири раньше продавались исключительно куриные тушки и их части. Новая линейка включает фарш «Домашний», биточки «Оригинальные», котлеты «По-домашнему», шашлык «Классический», филе малое и слайсы из филе грудки. В дальнейшем линейка пополнится колбасками для гриля и новыми разновидностями шашлыков.

Новая продукция доступна в Новосибирске, Барнауле, Кемерове, Бийске и многих других. Она представлена в сетях «Пятерочка», «Магнит», «Ашан», «Окей», «Лента», «Аникс», «Бегемаг» и Spar. Кроме того, ее можно заказать через онлайн-магазин «Самокат».

ПРОГНОЗ

Мясо в стране есть. И всё его нам не съесть

Эксперты прогнозируют снижение цен.

После прошлогоднего спада производство мяса птицы и свинины в России снова начало расти. Средние оптовые цены в начале ноября на 5 - 25% ниже уровня цен годом ранее. Об этом рассказал руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Тушка бройлера подешевела на 10%, куриное филе - на 15%. Даже говядины сейчас на рынке в избытке. По словам эксперта, мяса в России производится больше, чем мы можем съесть, а дальнейшее увеличение производства может привести даже к снижению цен. К тому же из-за огромного урожая зерна подешевели и корма.

Птица и свинина занимают больше 80 процентов в нашей корзине потребления мяса. Их стоимость может опустить цены на другие мясные продукты.

КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

Куры с индейками полетели в Африку

За девять месяцев этого года Россия увеличила экспорт мяса птицы на 27%. Это 242,246 тысячи тонн.

Об этом рассказал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на Аграрном форуме газеты «Ведомости». Экспорт увеличивается, несмотря на санкционные ограничения, проблемы с логистикой, невозможность заходить контейнеровозам в российские порты.

Но как только закрылись одни рынки, появились другие. В первую очередь увеличился спрос на российскую продукцию странами MENA (Middle East & North Africa), то есть Северной Африки и Ближнего Востока. Туда экспортируется в первую очередь мясо бройлера и индейка.

И еще хорошая новость: последние несколько месяцев цены на мясо птицы в России ниже показателей прошлого года. Сегодня, по словам Сергея Лахтюхова, среднестатистический россиянин съедает 77 кг мяса птицы в год. Это самый большой показатель за всю историю СССР и России. По прогнозам, в следующем году цифра потребления достигнет 78 кг на человека. Тем более что производство птицы увеличивается: за девять месяцев этого года рост составил 5%, до 4,8 млн тонн.

Свинина стала привлекательнее

Когда все дорожало, цена свинины упала на 5 - 7 процентов.

В России потребление свинины выросло на 7,8% по сравнению с таким же периодом прошлого года.

За январь - сентябрь потребление свинины выросло на 226 тысяч тонн. Это самый высокий уровень потребления среди всех видов мяса. Об этом рассказал гендиректор Национального Союза свиноводов Юрий Ковалев на Международной специализированной выставке кормов, кормовых добавок, ветеринарии и оборудования «КормВет-2022».

Одна из главных причин - снижение цен на это мясо в среднем на 5 - 7 процентов, что очень много с учетом инфляции выше 10%. Плюс существенное снижение разницы в стоимости мяса птицы и свинины, рост цен на говядину и баранину и другие факторы.

К СВЕДЕНИЮ

«Петелинка» - самый узнаваемый бренд мяса птицы в России. По данным Ipsos, его знают 93 % потребителей. Продукция не содержит Е-добавок, консервантов, искусственных ароматизаторов, красителей, ГМО, а вся птица выращивается исключительно на кормах собственного производства. 1-е место по продажам на российском рынке брендированного мяса и полуфабрикатов из курицы.

«Алтайский бройлер» - бренд номер один на рынке куриного мяса в СФО. Предприятие недавно запустило шесть новых птичников в Зональном районе Алтайского края. Это позволит увеличить производство куриного мяса в регионе почти на 20%. Инвестиции в проект составили около 1,8 млрд рублей. Теперь мощности предприятия позволяют выпускать 73 тысячи тонн продукции в живом весе в год.

Директор по маркетингу (категория «Свежая продукция») ТД «Черкизово» Виктория БАЛТАЙС:

- С каждым годом среди россиян все заметнее растет спрос на быстрые в приготовлении мясные полуфабрикаты. Поэтому мы хотели, чтобы созданные нами вкусные и удобные продукты из курицы были доступны не только потребителям из центральных регионов, но и жителям Сибири, где наша компания уже несколько лет активно развивает продажи. Открытие нового цеха глубокой переработки на нашем предприятии в Алтайском крае сделало это возможным.