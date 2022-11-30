Елена Павлова: Компаниям АПК приходится применять изобретательность для привлечения персонала

Селу нужны водители, машинисты спецтехники, электрики.

- Ваша компания - крупный работодатель. Сколько сотрудников сейчас трудится в «Черкизово», как их число выросло за последний год?

- Наша компания работает сейчас в 17 регионах России. Мы активно растем, развиваемся и соответственно увеличиваем количество сотрудников. По состоянию на конец 2022 года на предприятиях «Черкизово» будет занято более 33 тысяч человек. По сравнению с 2021 годом прирост составит более 10 процентов.

- Ожидается ли дальнейший рост численности коллектива? За счет чего?

- Да, конечно. Мы ежегодно увеличиваем число сотрудников как органически, за счет расширения действующих производств в различных регионах, так и за счет активного приобретения новых предприятий.

- Считается, что в агроотрасли наблюдается недостаток кадров. Коснулась ли эта проблема вашей компании?

- Действительно, отрасль АПК, как и некоторые другие отрасли в России, где в большом количестве задействованы рабочие специальности, сегодня испытывает проблемы с привлечением персонала.

Елена Павлова.

АПК попал в демографическую яму

На это влияет несколько факторов - прежде всего речь идет про демографическую яму и сокращение трудоспособного населения, особенно людей возрастной категории до 30 лет. Кроме того, АПК сталкивается с оттоком населения из сельских регионов в средние и крупные города, а также «маятниковой» миграцией работников, когда жители продолжают числиться в своем родном регионе, но ездят на работу в крупные города или вахтовым способом в другие регионы. Сегодня агро-промышленная отрасль вынуждена конкурировать за кадры с другими отраслями экономики, которые стали предлагать более удобные графики и комфортные условия труда, например, складская логистика для электронной торговли, служба доставки, такси. Нельзя не отметить, что работа в сельском хозяйстве сегодня не является приоритетным выбором для молодых специалистов.

- Каких специалистов сегодня вам не хватает больше всего?

- Наиболее остро стоит проблема с привлечением сотрудников рабочих специальностей, «синих воротничков». Во многих регионах нашего присутствия мы испытываем сложности с наличием кадров - на одну вакансию иногда приходится меньше одного кандидата. Причем это относится как к профессиям, где не требуется квалификация и специальные навыки, так и к таким, где необходима специальная подготовка - водителям, машинистам спецтехники, электрикам.

Нам нужны и синие, и белые воротнички

Сотрудник получает дополнительное профессиональное образование за счет компании. При этом на время обучения за ним сохраняется заработная плата. Фото: Владимир НОВИКОВ/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Если же говорить про «белых воротничков», то нам нужны на постоянной основе ветеринарные врачи, агрономы, специалисты по техническому обслуживанию оборудования.

- Как компания намерена решать эту проблему?

- Поскольку отрасль уже не первый год живет в условиях дефицита кадров, компаниям АПК приходится проявлять изобретательность, чтобы привлечь персонал. Наша компания для решения проблемы планирует увеличивать количество программ переподготовки сотрудников. Профессиональная переподготовка позволяет получить дополнительное профессиональное образование, новую профессию или специальность на базе уже имеющегося образования. Такую возможность компания готова предоставить сотрудникам, которым необходимо освоение новой профессии, или сотрудникам без профильного для их должности образования. Например, по специальности слесарь КИПиА компания провела обучение для 23 человек, и 21 из них продолжают работать у нас. Кроме того, мы планируем обучать и привлекать на работу женщин на специальности, которые ранее считались традиционно мужскими: например, водитель погрузчика и водитель категории СЕ.

- Различается ли ситуация с персоналом в различных регионах? Какие из них сегодня испытывают больший кадровый голод в АПК?

- Конечно, каждый регион имеют свою специфику, но общий тренд таков - чем дальше от центра и крупных городов (от Москвы и Санкт-Петербурга), тем больше наблюдается кадровый голод в отрасли. Наиболее сильно сейчас мы нуждаемся в персонале в Пензенской, Тульской, Воронежской и Липецкой областях.

- Расскажите о вашем опыте и планах взаимодействия с учебными учреждениями в регионах в рамках программы переподготовки кадров.

- Мы заключаем договоры с разными учебными учреждениями (колледжами, техникумами, учебными центрами) в регионах, где по мере необходимости формируем группы и переобучаем сотрудников по определенным специальностям. Например, сейчас по специальностям, связанным с автотранспортной службой, в процессе заключения находится 13 договоров на подготовку специалистов.

- Насколько программа переподготовки будет комфортна и удобна для сотрудников?

- По условиям программы сотрудники должны отвечать определенным условиям: возраст, наличие базового образования, водительских прав, медицинского допуска. Для сотрудников ценность участия в программе заключается в том, что они получают дополнительное профессиональное образование за счет компании и возможность занять более интересную должность в дальнейшем. При этом на время обучения за ним сохраняется заработная плата!

- Сколько человек вы планируете переобучить в течение 2023 года?

- Мы актуализируем свои потребности на регулярной основе. По самым скромным оценкам, в следующем году мы нарастим количество сотрудников, прошедших переподготовку, в три раза по сравнению с 2022 годом.

СПРАВКА

Группа «Черкизово» - крупнейший производитель мясной продукции в России. В его составе птицеводческие предприятия, современные свинокомплексы, мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, а также 300 тысяч га сельскохозяйственных земель.

География предприятий компании - от Калининградской области до Алтая. Бренды «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава», «Империя вкуса» хорошо знают в самых разных уголках страны.

Продукция поставляется не только во все регионы России, но и активно экспортируется. Основные зарубежные рынки - государства СНГ, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.