Сто блюд - один продукт

Важно не что готовишь, а как.

Оказывается, для этого необязательно изощряться в выборе исходных продуктов. Тем более не нужны дорогие экзотические. Как утверждал великий кулинар Вильям Похлебкин (что важно - химик-технолог по образованию), продукт может оставаться одним и тем же, но его вкус может совершенно меняться благодаря маленьким хитростям и способам приготовления. Приведем известный исторический эпизод.

Наполеон с детства не переносил курицу. Став императором, он под страхом смертной казни запретил поварам подавать ее на свой стол. И те не смели ослушаться. Так продолжалось, пока у Бонапарта не появился повар-виртуоз Лягюпьер, однажды подавший на обед Наполеону ничем не замаскированную курятину. Император был в бешенстве. Но повар готов был расстаться с головой, если, отведав блюдо, Наполеон скажет, что это невкусно. Император из любопытства попробовал, и ему очень понравилось. Лягюпьера оставили в наполеоновской кухне, и он всегда включал полезное куриное мясо в императорское меню, готовя его всякий раз иначе.

Секрет прост: выбираем разные термические способы обработки (жарка, тушение или запекание) и меняем пряности, которых множество. И вы всегда получите новый результат. Комбинации бесконечны.

Кстати, рисковый Лягюпьер подал тогда французскому императору курицу, тушенную с кардамоном.

Запекание

Запекание - наиболее простой способ приготовления мяса. Главная задача - грамотно подготовить его так, чтобы оно не высохло, но и не осталось сырым. Есть несколько вариантов достичь желаемого:

выбрать куски с жирком по краям или разместить прямо на мясе сало, чтобы оно в процессе готовки расплавилось и пропитало мясо;

предварительно поместить курятину, индейку или говядину в маринад или кляр (тестяную «рубашку»);

небольшие кусочки можно просто обмакнуть в подсолнечное масло.

Но самое элементарное - воспользоваться пленкой для запекания или фольгой. Птицу в двойную фольгу заворачивают с трех сторон так, чтобы она осталась открыта сверху. Иначе вытечет весь сок и блюдо засушится. Если тушка запекается целиком, то все ее «конечности» увязываются или сшиваются, чтобы при расширении мяса от высокой температуры кость не проткнула фольгу. В противном случае блюдо будет неизбежно засушено. Если берется половинка тушки, то она тщательно отбивается, чтобы разбить кость и нарушить ее связь с мякотью - для той же цели: не порвать фольгу. Пряности используем только сухие. Сырые дадут неприятный привкус.

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Жарка

Жарение считается наиболее сложным способом приготовления пищи - зазеваешься хоть на минуту, и блюдо пропадет. Чем толще дно сковороды, тем больше шанс сотворить шедевр. Успех предприятия зависит и от правильного обращения с маслом - его следует перекалить, перед тем как бросить на сковороду продукт. Только хорошо прокаленное масло не чадит, не дымит, и только на нем ничего не горит. На перекаливание масла или жира (в полсантиметра толщиной на среднем огне) нужно потратить 3 - 4 минуты, оно должно слегка забулькать, но остаться прозрачным. Значит, масло перекалилось и стало чище, плотнее, однороднее. Это и для здоровья полезнее. Теперь можно положить в сковородку куриную ножку. Или что хотите. Но от плиты отходить нельзя.

Тушение

Цель тушения - сделать продукт мягче. Перед этим птицу или свинину необходимо обжарить. И только потом поместить в соус из воды, перекаленного масла и маринада в плотно закрывающуюся посуду. Чем больше компонентов тушится, тем лучше будет вкус. Если необходимо добавить воду, то только в виде кипятка.

Весь процесс должен занимать не менее 45 минут. Пряности и соль добавляются в самом конце.

КСТАТИ

Цыпленок табака никакого отношения к табаку не имеет. Популярное блюдо готовят на особой сковородке с крышкой. В Грузии она называется «тапака».

РЕЦЕПТЫ

Индейка с брокколи и грибами

Нарезаем шампиньоны (50 г) и индейку «Пава-Пава» (140 г). Брокколи (65 г) разбираем на небольшие соцветия. Обжариваем грибы на сливочном масле с раздавленным чесноком (1 зубчик), веточкой тимьяна и индейкой до золотистого цвета. Добавляем брокколи. Доводим до готовности на среднем огне. Можно посолить и поперчить по вкусу и добавить любимую пряность.

Куриные рулетики

Куриное филе (500 г) отбить кухонным молотком, положить в глубокую миску и на час залить соевым соусом. Нарезаем репчатый лук (1 шт.) и кладем на замаринованную отбивную, сворачиваем в рулетик. Выпекаем в духовке при температуре 180 градусов полчаса.

Свинья в апельсинах

Выжать сок из половины апельсина. Свиной окорок или медальоны от «Черкизово» (500 г) нарезать кубиками 1х1х1 см. Луковицу тоже помельче покрошить, смешать с мясом. Все высыпаем на раскаленную и присыпанную солью сковороду. Тушим 5 минут.

Вторую половинку апельсина, очищенную от кожицы и перегородок, отдельно обжариваем с капелькой растительного масла. Виноградины (100 г) режем пополам, удаляем косточки и добавляем к апельсину на 3 минуты. Соединяем фрукты с мясом и готовим еще минут 7 - 10. Главное - не передержать, чтобы не ушел сок. В конце добавляем столовую ложку специй.