В Северном Тушино появятся четыре жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.
На северо-западе столицы в Северном Тушино продолжается программа реновации. Для ее участников построят четыре жилых корпуса на улице Героев Панфиловцев, 31.
«Сейчас ведется разработка котлована, устройство фундаментной плиты, возведение монолитных конструкций подземной части здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новые квартиры для переселенцев будут полностью готовы в 2024 году».
КОНКРЕТНО
Многосекционные жилые корпуса будут такими:
- система вентилируемого фасада с фиброцементными панелями, а также корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 719 квартир (однокомнатных – 180, двухкомнатных – 410, трехкомнатных – 129). Из них для маломобильных жильцов - 13. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;
- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и пожилых людей. От скольжения перед входом в дом защитит плитка с шероховатой поверхностью;
- подземная автостоянка.
Между корпусами 1 и 2 разместят пешеходную арку с шумозащитным экраном, между корпусами 3 и 4 - проход с перголой (навесом).
В благоустроенном дворе:
- высадят деревья и кустарники;
- разобьют газоны и цветники;
- поставят детскую и спортивную площадки;
- сделают места для отдыха взрослых.
НА ЗАМЕТКУ
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.