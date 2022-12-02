В Северном Тушино появятся четыре жилых корпуса по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

На северо-западе столицы в Северном Тушино продолжается программа реновации. Для ее участников построят четыре жилых корпуса на улице Героев Панфиловцев, 31.

«Сейчас ведется разработка котлована, устройство фундаментной плиты, возведение монолитных конструкций подземной части здания, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Новые квартиры для переселенцев будут полностью готовы в 2024 году».

КОНКРЕТНО

Многосекционные жилые корпуса будут такими:

- система вентилируемого фасада с фиброцементными панелями, а также корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 719 квартир (однокомнатных – 180, двухкомнатных – 410, трехкомнатных – 129). Из них для маломобильных жильцов - 13. В них увеличат ширину коридоров и поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и пожилых людей. От скольжения перед входом в дом защитит плитка с шероховатой поверхностью;

- подземная автостоянка.

Между корпусами 1 и 2 разместят пешеходную арку с шумозащитным экраном, между корпусами 3 и 4 - проход с перголой (навесом).

В благоустроенном дворе:

- высадят деревья и кустарники;

- разобьют газоны и цветники;

- поставят детскую и спортивную площадки;

- сделают места для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.