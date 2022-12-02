«Отец, Отцовство, Отечество»: В Подмосковье прошел фестиваль, посвященный традиционным семейным ценностям

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В подмосковном Красногорске 2 декабря состоялся уже пятый по счету Московский областной форум «Отец, Отцовство, Отечество». Он был посвящен защите традиционных семейных ценностей (прописанных, к слову, в Конституции России - «защита института брака как союза мужчины и женщины»), а организаторами выступили Общественная палата Мособласти и движение «Отцы Подмосковья», которое на текущий момент объединяет около тысячи человек.

- В прошлом году Президент учредил День отца и сегодняшнее мероприятие инициировано именно отцами, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Знаю, что многие присутствующие здесь тоже являются папами. Все, что связано с движением отцов имеет очень важное значение для укрепления семьи, для детей.

Работа форума велась на нескольких тематических площадках, а среди его участников - члены Общественных палат России и области, руководители школьных Советов Отцов, депутаты Госдумы и подмосковного парламента, представители разных религиозных конфессий, многочисленные эксперты.

- Форум - это не просто встретились, пообщались раз в год и разошлись, - объяснила руководитель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты Московской области Марина Кондратович. - Например, благодаря форуму возобновилась такая программа, как «Дворовый тренер», появился социальный навигатор для многодетных семей - вкладка на портале mosreg.ru, где можно узнать о льготах со стороны региона и тут же заполнить заявление на их получение.

Также на форуме «Отец, Отцовство, Отечество» общественные организации региона подписали соглашения о сотрудничестве с Комиссией по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ.

- Московская область - второй регион, в котором подписываются подобные соглашения, это новая практика. Мы, прежде всего, стремимся закрепить объединение между общественными, религиозными организациями, представителями различных культур с целью формирования единого подхода к традиционным ценностям, - сообщил председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ Сергей Рыбальченко.