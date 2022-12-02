На форум «Патриот - это Я» в Подмосковье приехали около 1000 человек из разных регионов России

Автор фото Антон Чернов

Около тысячи человек стали участниками подмосковного форума «Патриот - это Я», который прошел 2 декабря в Красногорске.

Очень приятно, что помимо ребят из Московской области на форум приехали активисты из Тверской, Ленинградской, а также ЛНР и других новых присоединенных территорий, - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.

На форуме была развернута интерактивная выставка из 11 тематических стендов. На одном из них, например, можно было через специальную информационную базу узнать боевой путь своих предков во время Великой Отечественной войны. На другом - записать видеопослание российским бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Министр информационных и социальных коммуникаций (МИСК) Московской области Екатерина Швелидзе тут же, на форуме, наградила самых активных волонтеров, участников поисковых и военно-патриотических движений.

- Сейчас самая главная задача - помогать нашим военным, которым мы передаем обмундирование, в том числе и на передовую. Спасибо волонтерам, участвующим в сборе гуманитарной помощи. Многие из вас также работают в волонтерских пунктах. Низкий вам поклон за это, - обратилась Екатерина Швелидзе к участникам форума.

Награды из рук министра за развитие добровольчества (волонтерства) в Московской области получили Елена Жердева, Ольга Соколова, Евгения Соловьева и Татьяна Лысенко.

Командир поискового отряда из Лотошино Валерий Ананьев и председатель военно-патриотического поискового объединения «Платцдарм» (Сергиев Посад) Константин Смирнов были отмечены Знаком Отличия МИСК региона «За верность поиску» 1-ой степени.

Благодарственные письма МИСК Московской области - руководитель военно-патриотического центра «Воин» Роман Изотов, руководитель Ассоциации педагогов Московской области «Учителя основ безопасности жизнедеятельности» Денис Ковалев и руководитель юнармейского отряда «Факел» г.о. Шатура Вадим Ткачик.