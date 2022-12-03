Ликсутов: на станциях БКЛ проходит проверка и подготовка всех инженерных систем

Фото предоставлено пресс-службой Московского метрополитена

В московском метро состоялся технический пуск северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Сюда входят станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща». До конца года будут проведены технические пуски еще на двух участках линии.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в следующем году будет запущено движение с пассажирами по всей Большой кольцевой линии метро, - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. - Сейчас мы проводим проверку и подготовку всех инженерных систем».

По его словам, это позволит обеспечить максимальную безопасность поездок пассажиров.

«Перед запуском нового, северо-восточного, участка БКЛ работники метро проверяют более 50 инженерных систем», - уточнил заммэра.

Сейчас на каждой станции идут такие пусконаладочные работы:

- проводят грузовые испытания эскалаторов и наладку лифтового оборудования;

- проверяют системы вентиляции и кондиционирования;

- продолжают наладку систем связи;

- приводят в порядок кассы, турникеты и системы оплаты проезда;

- проверяют системы управления движения поездов, электрооборудования и подстанций.