Что случится с элитными московскими ресторанами в кризис: сделано громкое заявление

Московская подборка не будет обновляться, а проекты гида в России все еще заморожены Фото: Shutterstock

Московские рестораны, которые получили звезды от знаменитого гастрогида Michelin, не лишатся своих звезд. Европейские критики не будут приезжать в российскую столицу и снимать звезды. Но и рекомендовать российские рестораны больше не будут.

- Учитывая серьезность текущего кризиса, команда гида приняла решение приостановить всю деятельность по рекомендации ресторанов в России, - сообщили представители Michelin.

В октябре прошлого года рестораны Artest Аркадия Новикова и Twins Garden братьев Березуцких получили по две звезды, а одной удостоились Selfie, Белуга, Grand Cru, White Rabbit, Biologie, Сахалин, Savva. По правилам специалисты Michelin должны были бы снова приехать в Москву и прийти с проверкой в эти же рестораны, чтобы подтвердить имеющийся статус, либо повысить или понизить его. Но подтверждать звезды на будущий 2023 год Michelin не будет.

- Мы решили не продвигать Москву как направление. Московская подборка не будет обновляться, а проекты гида в России все еще заморожены, - рассказали в компании.

Несмотря на все политические сложности, Michelin не ставит под сомнение талант шеф-поваров, которые помогли своим ресторанам достичь такого уровня. Однако 69 московских ресторанов, которые получили звезды и рекомендации «красного гида», сейчас не получают продвижения в соцсетях и на сайте Michelin.

- Рестораны, которые удостоились звезд, получили определенный хайп в Москве. Но это было год назад, когда о звездах только объявили, был ажиотаж, большой спрос, все хотели посетить именно эти рестораны. Со временем интерес постепенно спадал. И сейчас звезды никак не отражаются. У нас нет практики, чтобы перед походом в ресторан люди изучали, а сколько звезд у этого или другого ресторана. А из других стран сейчас к нам вообще мало кто приезжает. Если в соцсетях, СМИ и других информационных каналах перестанут говорить о звездах Мишлен, то для самих ресторанов это никак не отразится, - рассказал kp.ru Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров России.

По словам Евгения Демченко, сейчас российские ресторанные премии стали набирать обороты и становятся ценнее для гурманов. Напомним, в рейтинг 10 лучших ресторанов Москвы 2022 года, по мнению специалистов Wheretoeat Moscow, вошли: Twins Garden, Savva, Folk, Olluco, White Rabbit, Loona, Sage, Artest, Maya, AVA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обед по цене иномарки: На что потратить 1 млн рублей из меню самого дорогого ресторана Москвы

Сколько вы готовы отдать за ужин в ресторане? Опросы показывают, что 2000-3000 рублей, а лучше бы и меньше. Но этой суммы не хватит даже на одно горячее блюдо в заведении, куда любят ходить богатые москвичи. Оставить за обед или ужин с бутылочкой вина могут 100, 300 тысяч, а то и больше 1 млн рублей. Корреспондент kp.ru сходила в один из самых дорогих ресторанов Москвы и смогла там поесть в разы дешевле. (подробнее)