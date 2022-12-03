«Мы гордимся успехами наших спортсменов»: Губернатор Андрей Воробьёв поздравил команду Подмосковья с медалями Всероссийского турнира по стрельбе из лука

Фото пресс-службы правительства Московской области

В подмосковном Красногорске завершился Кубок генерального прокурора РФ по стрельбе из лука. Соревнования прошли в Международном выставочном центре «Крокус Экспо». 500 спортсменов из 35 регионов разыгрывали несколько комплектов медалей в двух возрастных категориях - юниоры и юниорки (17-19 лет), юноши и девушки (13-16 лет).

В составе команды Подмосковья на старте вышли 39 парней и девушек, представляющих Химки, Балашиху, Одинцовский и Раменский городские округа.

Команда юниорок Московской области выиграла бронзовые медали в дисциплине «блочный лук». На пьедестал поднялись Кристина Кахновская (спортшкола «Химки»), Кристина Бошян и Юлия Кудинова (спортшкола «Одинцово»).

Химчанка Елизавета Игнатова также стала третьей в индивидуальном зачете той же дисциплины «блочный лук».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил турнир, пообщался с ребятами из сборной области и вручил им подарки.

- Поздравляю вас. Стрельба из лука, пусть не такой популярный вид спорта, как футбол или хоккей, но тоже важный. И мы гордимся успехами всех наших спортсменов, - рассказал губернатор.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области действуют четыре спортивные школы по стрельбе из лука. На данный момент в них занимаются около 350 ребят.

- Причем, не только парни, но и девушки. Вот и на этом Кубке, так получилось, что все наши медали завоевали именно представительницы прекрасного пола.

В целом в Московской области стрельбой из лука занимаются около 1,5 тысяч человек, примерно треть из них - девушки и женщины.