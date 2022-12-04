Праздника не будет? Стало известно, как Москву украсят к Новому году

световых туннелей, гирлянд и арт-объектов. Закупать новый декор не будут. Используют запасы прошлых лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

Город уже наряжают к праздникам. В этом году москвичи решили, что не нужно шумных гуляний и торжеств, но столицу украсить стоит (голосовали на портале «Активный гражданин»). Планируется установить свыше четырех тысяч праздничных конструкций: арок, световых туннелей, гирлянд и арт-объектов.

Закупать новый декор не будут. Используют запасы прошлых лет. Конструкции многофункциональные, с возможностью многократного использования и изменения их вида. Например, на красные звезды нанесут букву Z — один из символов наших военных в зоне СВО. Смонтируют и хиты прошлых лет: на Поклонной горе — огромный светомузыкальный шар, а у Ростокинского акведука — фигуры полярных медведей.

В Волоколамском округе тем временем присмотрели главную елку страны — ее ставят на Соборной площади Кремля. Дереву 95 лет, высота — 27 метров (как девятиэтажка!), а размах веток — 10 метров. Дровосеки срубят ее 12 декабря.

Москву к Новому году украсят 4 тысячами праздничных конструкций Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

В парках собирают подарки в зону СВО

Пункты по сбору гуманитарной помощи под вывеской «Москва помогает» в Парке Горького, «Сокольники», «Ходынское поле», «Фили», «Красная Пресня», в садах имени Баумана и «Эрмитаж». Через них можно передать новогодние презенты детям с новых территорий России: приносите игрушки, книги, настольные игры и сладкие наборы.

Участникам спецоперации можно подписать открытку с добрыми пожеланиями, передать носки, варежки, перчатки, термобелье, шапки, шарфы, стельки, мужские средства личной гигиены. Подарки должны быть новыми, в упаковке и с бирками.

Открыты ежедневно с 10:00 до 19:00. С 9 декабря такие же точки появятся на 19 фестивальных площадках города. Работают до 8 января.