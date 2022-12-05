В новом корпусе детской больницы святого Владимира появятся детские игровые зоны и комнаты отдыха для родителей

Фото: Департамент строительства г. Москвы.

Детская городская клиническая больница (ДГКБ) святого Владимира в Сокольниках на востоке Москвы продолжает обновляться. Уже к концу будущего года в ней будет готов многофункциональный корпус, оснащённый по последнему слову техники.

«Помимо современного медицинского оборудования, способствовать лечению будет и специальная среда, создаваемая в больнице, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Чтобы время протекало веселее, для маленьких пациентов в корпусе разместят многочисленные игровые пространства. А на всех этажах будут открыты Family room – места отдыха для родителей».

По его словам, пациенты смогут пообщаться с врачами в отдельных комнатах на каждом этаже. Кроме того, для медицинского персонала создадут специальные зоны отдыха.

«Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, это будет самая современная клиника не только в Москве, но и в России, оснащенная не только последними медицинскими технологиями, - добавил Загрутдинов. - Здесь будет работать больше тысячи человек медицинского персонала, способных принять большой поток детей. Им будут оказаны разные виды многопрофильной помощи».

ЧТО СДЕЛАЮТ

Площадь шестиэтажного здания - почти 55 тысяч квадратных метров.

При строительстве:

- используют энергоэффективные материалы и технологии, а также современные решения по устройству светопрозрачных конструкций и архитектурной подсветки;

- создают большие открытые внутренние пространства и светлый холл со стеклянной крышей, благодаря которым новый корпус станет одним из самых красивых и уютных медицинских центров столицы;

- учитывают современные требования медицинской логистики во внутренней планировке;

- соберут в одном месте все виды диагностики и терапевтических процедур, чтобы пациентам больше не приходилось обращаться в другие корпуса больницы.

В корпусе:

- 482 койки, за счёт которых заметно вырастет мощность лечебных отделений, в том числе за счет внедрения технологий стационара кратковременного пребывания и дневного стационара;

- палаты малой вместимости, где есть всё необходимое для комфортного совместного пребывания ребёнка и мамы. Например, отдельные удобные кровати для мам, в каждой палате – душ и телевизор;

- палаты для размещения детей старшего возраста – так называемые подростковые палаты;

- концепция таблет-питания, то есть готовые блюда будут раскладывать по индивидуальным порциям в одноразовую посуду в пищеблоке, а не в отделениях. Затем на транспортных тележках станут доставлять пациентам.