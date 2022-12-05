На месте бывшего Черкизовского рынка построят два детсада, школу и поликлинику по программе реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На востоке столицы в Измайлово для участников реновации создается необходимая социалка.

«По программе построят два детских сада с бассейном, школу на 1225 мест и поликлинику на Сиреневом бульваре, владение 4 – это территория бывшего Черкизовского рынка, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Все будущие здания включены в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022 - 2025 годы».

Напомним, кварталы реновации обновляются не только за счёт строительства современного жилья, но ещё и благодаря созданию качественной и социально ориентированной городской среды. Везде жители обеспечиваются необходимой инфраструктурой для жизни, отдыха и спорта. Социальные, спортивные и культурные сооружения, возводимые по программе реновации, смогут посещать как жители новостроек, так и все москвичи.

«Всего проектом планировки территории бывшего Черкизовского рынка намечено строительство девяти жилых зданий, - уточнил глава ведомства. - Из них на трех участках уже введено 12 корпусов для переселенцев. На пяти участках ведется проектирование жилых домов. Еще на одном участке продолжается строительство».

ВАЖНО

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/