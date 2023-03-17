«Для повышения эффективности в содержании территорий»: В Подмосковье за год поменяли 64 директоров разных коммунальных предприятий

Фото пресс-службы Главного управления содержания территорий Московской области

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв не раз подчеркивал, что одна из задач работы областного правительства и всех вспомогательных служб - создание комфортной среды для проживания в населенных пунктах Московской области. Это не только благоустройство и развитие инфраструктуры, но и большая ежедневная работа во всех городских округах. На «земле» это направление контролирует ГУСТ - Главное управление содержания территорий.

Сегодня руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова в рамках еженедельного общеобластного штаба обсудила самые актуальные вопросы с главами городских округов.

Начало весны, когда начинает таять снег, ежегодно является для коммунальщиков одним из самых горячих периодов.

- В первую очередь, уделили внимание проблеме подтоплений, - отметила Аипова. - Мы провели аналитику обращений жителей за период с 12 по 16 марта и качества отработки нарушений, зафиксированных нашими инспекторами. На контроль было поставлено 1010 адресов, из которых отработано 65%.

По итогам этой работы составлен список из десяти муниципалитетов, которые пока отстают. Например, в Ленинском городском округе было устранено всего 14% жалоб жителей, в Балашихе - 17%, в Жуковском - 19%, в Истре - 21%. Далее по списку Сергиево-Посадский городской округ - 23%, Дмитровский - 28%, Зарайск - 32%, Люберцы - 36%, Дубна - 43%, Раменский г. о. - 44%, Электросталь - 50%.

- Мы напомнила коллегам, что срок устранения подтоплений составляет 8 часов, - сообщила Светлана Аипова.

Еще одно важное направление для весенних работ - озеленение дворов. В Московской области планируют ввести стандартизированный проект озеленения, который смогут примерять во всех округах. Плюс его в том, что работа по единому стандарту не потребует больших вложений и даже наоборот - оптимизирует затраты на эксплуатацию. При этом зеленые насаждения будут сохранять вид в течение нескольких лет.

Поговорили и о сотрудниках, которые возглавляют работу коммунальщиков на местах.

- Одним из ключевых критериев успеха являются квалифицированные кадры с профильным опытом, - отметила руководитель ГУСТ. - К сожалению, на практике не всегда руководители и их заместители обладают нужной компетенцией. Так, за 2022 год по нашей рекомендации сменились 64 директора МБУ разных городских округов. Такие меры были предприняты для повышения эффективности в содержании территорий.