Собянин: В 2023 году в Молжаниново откроются поликлиника, детсад и новая школа

Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал сегодня, 17 марта, в Молжаниновском районе на севере столицы.

«Молжаниновский район - один из самых маленьких по населению районов Москвы, но один из самых динамично развивающихся, - сказал Собянин. - Здесь, конечно, требуется особое внимание для развития социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры. В этом году одновременно запускается детская поликлиника, взрослая, женская консультация, большая школа на 1,1 тысяч мест, большой детский сад на 350 мест».

По его словам, 2023-й станет в Молжаниновском районе и годом запуска двух станций на МЦД-3.

«Это по сути дела наземное метро, которое на двух станциях сюда придет в Молжаниново. Билеты сюда, в Москву будут стоить почти в два раза дешевле. Можно будет пересаживаться бесплатно на метро», - отметил мэр.

Будущая поликлиника на Синявинской улице должна принять первых пациентов в июне 2023 года. Здесь разместится полноценная детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену. Здесь же откроют женскую консультацию больницы имени Вересаева и пост скорой медицинской помощи.

Параллельно в школе «Перспектива» на Синявинской улице строится новое учебное здание. А рядом с ним возводят детсад с бассейном. Уже этим летом оба здания будут готовы.

Кроме того, в планах на ближайшие два года - продолжение развития Молжаниново. На новом МЦД-3 для пассажиров откроются станции «Новоподрезково» и «Молжаниново». Это позволит добираться до станции «Рижская» без пересадки за полчаса вместо 50 минут, как сейчас.

В 2024 году построят путепровод через пути Октябрьского направления Московской железной дороги в районе пересечения Ленинградского и Международного шоссе.