Экскурсию в Центр подготовки авиационного персонала устроили для подмосковных ребят, чьи отцы сейчас находятся в зоне СВО. Фото: Алекс­андр СТЕПАНОВ

- Пилот - уникальная профессия, которая позволяет человеку оказаться в совершенно другой среде, ощутить скорость, огромную высоту, стремительный полет. Эти ощущения не забываются никогда, - восторженно рассказывает девятиклассник Ярослав из Одинцово. Глаза горят.

Только что он и другие ребята попробовали «полетать» на настоящем профессиональном тренажере Центра подготовки авиаперсонала «Аэрофлота», который базируется в Московской области. Парень рассказывает, что увлекается темой неба уже около пяти лет. Книги читает, беседует с пилотами. Так что увидеть своими глазами симулятор, на котором действующие летчики гражданской авиации оттачивают мастерство - счастье.

Экскурсию в Центр подготовки авиационного персонала авиакомпании «Аэрофлот» устроили для подмосковных ребят, чьи отцы сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Она стала возможно благодаря сотрудничеству Регионального штаба ОНФ в Московской области, ПАО «Аэрофлот» (компании исполнилось 100 лет!), Комитета семей воинов Отечества. И все это в рамках федерального проекта #МыВместе.

- На самом деле очень важно сегодня решить несколько задач. Первая - чтобы дети из семей участников СВО были под опекой, - объясняет руководитель Регионального исполкома ОНФ в Московской области и организации «Комитет семей воинов Отечества» Юлия Белехова. - Надо показывать им все самое интересное. В данном случае - Аэрофлот: самолеты, пилоты, как они обучаются, на чем они обучаются.

И это уже не первая подобная экскурсия.

Ребятам показывают комплекс пилотажных тренажеров с возможностью пройти мини-курс пилота, а также симуляторы, на которых бортпроводники отрабатывают свои действия на случай различных внештатных ситуаций на борту - посадка на воду (эвакуацию отрабатывают в специальном бассейне!), использование кислородных масок и так далее. «Аэрофлот» - крупнейшая авиакомпания России и учебный центр у нее, соответственно, оснащен по последнему слову техники, на мировом уровне. В комплексе «Вода-Суша» проходят тренировки по тушению «реального огня» и выживанию на воде с опцией включения тропического ливня!

По словам главы Московского областного отделения Комитета семей воинов Отечества Ольги Ермаковой, для кого-то из ребят этот визит в Центр подготовки «Аэрофлота» может стать первым шагом в будущую профессию.

- Для семей наших военнослужащих и мобилизованных очень важно, что Комитет семей воинов Отечества поддерживает их, приглашает на разные мероприятия. Они чувствуют, что защищены, что мы рядом с ними, — отмечает Ермакова.

Нужно ли говорить, что школьники были от экскурсии в полном восторге? О профессии пилота задумались даже некоторые девочки.