"Я самый счастливый человек на свете": Дочь ученицы Петрова-Водкина Марии Ломакиной рассказала об открытии выставки в Москве

Искусствовед Татьяна Нечаева - виновница выставки. Когда-то именно она нашла в интернете картину "Сбор винограда" И заинтересовалась художницей. Фото предоставлено агентством "Бедуш и Маренникова"

Кузьма Петров-Водкин был странен не только фамилией. Мечтал заглянуть в жерло вулкана. Путешествовал на велосипеде в Европу. Дико обрадовался землетрясению в Крыму.... А однажды упал и, пока падал, заметил, насколько лучше становится мир. Так была создана знаменитая теория о сферической перспективе.

Этому видению он учил своих учеников. Напишите пейзаж падающего, улицу бегущего, здание летящего...

- Почему-то считалось, что дедушка не оставил школы и у него не было учеников. А ведь он был профессором Академии художеств! - обижается внучка художника Зинаида Барзилович. (Седовласая, с серыми глазами, внучка как две капли воды похожа на автопортрет Кузьмы Петрова-Водкина, но почему-то всеми силами отрицает сходство: "Нет, что вы, я на маму, на маму").

Внучка художника Зинаида Бразилович рада, что впервые на выставке рассказали о Петрове-Водкине как педагоге. Почему-то раньше говорить об этом было не принято. Фото предоставлено агентством "Бедуш и Маренникова"

Благодаря музею Москвы и искусствоведу Татьяне Нечаевой, теперь мы знаем: ученики у Петрова-Водкина были. Просто очень тихие.

Ее звали Мария Ломакина. Она жила в Крыму, на красной горе, которой сейчас облицевали станцию метро Комсомольская. После учебы у Петрова-Водкина в Петербурге, художница переехала в Подмосковье и всю жизнь вместе с мужем трудилась на Загорской фабрике игрушек. Дворик с протекающими бочками, рябина - один из пейзажей Марии Ломакиной. Из окна этого домика она написала немало страшного, трогательного и обыденного, вроде военного провинциального пейзажа в котором затерялась женщина с саночками и гробиком на саночках.

Марина Алексеевна Ломакина, дочь художницы всю жизнь собирала наследие матери. Фото предоставлено агентством "Бедуш и Маренникова"

В сороковые в печи этого домика, чтобы согреться, спалили игрушки мужа Андрея Петрова. В шестидесятые - сам домик рухнул, похоронив под собой часть ее полотен.

Ее ранние работы похожи на работы учителя. Их так и развесили: вперемешку, не разделяя залы.

- Найдите, где чье, - предлагает экскурсовод.

Если не глядеть на картину, то понять легко. У Петрова-Водкина рамы хорошие и добротные. Полотна ученицы обрамлены обычными дощечками. Денег на рамы не было совсем, так что до открытия этой выставки большая часть холстов была свернута в рулоны, так, что развернутыми и родная дочь не узнала.

Автопортрет Марины Ломакиной Фото: Евгения КОРОБКОВА

Одна из любопытных картин - оборотка, выставленная в специальной перегородке с отверстием насквозь. Смотришь с одной стороны - портрет женщины. Глянешь с другой - перевернутый натюрморт.

Работая над своими картинами, Петров-Водкин опирался на иконописные изображения. Но современники не принимали на ура это новаторство. Бранили за "неприятное" использование розового и голубого, за странную фактурность лиц.

Как-то будучи в Крыму, Петров-Водкин написал портрет Максимилиана Волошина, а тот вместо спасибо назвал работу худшим своим изображением.

Современные зеваки, привыкшие к инстаграмным фильтрам, сочувствуют жене художника. Француженка, как-никак, а муж писал так некомплиментарно, что даже русская давно бы обиделась.

- Сначала смотрят картины, а потом спрашивают: а почему ваш дедушка так не любил вашу бабушку, - говорит внучка Петрова-Водкина. - Отвечаю, что просто не каждое лицо выдержит такую проработку.

Пейзаж из окна Фото: Евгения КОРОБКОВА

Марию Ломакину это не смущало. Автопортрет художницы написан словно бы безжалостной рукой учителя. Тот же рельеф лица с подчеркнутым вниманием к каждой морщинке. Та же "петрово-водкинская" гамма цветов и даже розовая косыночка, в которой не побоялась позировать Мария.

- Лупоглазая. Мама говорила про себя "лупоглазая", - с любовью произносит седая женщина в инвалидном кресле.

Это Марина Алексеевна Ломакина, дочь художницы. Женщина достает из старомодной сумочки желтый прямоугольник, исписанный серыми чернилами. Письмо Петрова-Водкина матери. Букв почти не видно, но Марина Алексеевна читает уверенно строки, где учитель жалуется на пошатнувшееся здоровье и передает приветы семье Ломакиной.

Этой выставки могло не быть, если бы цепь событий. Сначала искусствовед Татьяна Нечаева сначала нашла в интернете картину "Сбор винограда". Заинтересовалась новым именем. Поиски наследников дали неожиданный результат.

Картина "Сбор винограда" Фото: Евгения КОРОБКОВА

Когда в квартире 86-летней Марины Алексеевны раздался звонок, та заплакала. Всю жизнь она посвятила тому, чтобы наследие матери увидело свет.

- Расскажете что-нибудь? - просит журналист с микрофоном.

- Расскажу, - улыбается Марина Алексеевна. - Я очень боялась не дожить. Но сегодня я - самый счастливый человек на свете.

СПРАВКА КП

Выставка #ПетровВодкинЛомакина. Стихия Крым", объединила 150 работ Кузьмы Петрова-Водкина и его ученицы Марии Ломакиной. Выставку, открывающую новое имя, удалось грамотно привязать к году педагога и наставника, объявленному в этом году. Проект подготовлен Российской государственной художественной галереей, новым федеральным музеем изобразительного искусства, который строится в Севастополе. Произведения предоставили 28 музеев. Выставка работает до 13 июня. Цена билета - от двухсот рублей.