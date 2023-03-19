В Москву идет аномальное потепление до +9

На этой неделе синоптики обещают +11 тепла и советуют убирать в шкафы шарфы и шапки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наконец-то метеорологам стал известен сценарий прихода весны. На этой неделе синоптики обещают +11 тепла и советуют убирать в шкафы шарфы и шапки.

На подходе к Москве атлантические циклоны со стратегическими запасами теплого воздуха, именно они обеспечат позитивные перемены погоды.

- В начале двадцатых чисел марта в средней полосе России ожидается апрельская погода, - радуют россиян специалисты центра погоды “ФОБОС”. - Температурный фон в южной половине Русской равнины окажется на 3–8 градусов выше климатической нормы. По сути, природа перенесёт нас во времени на 3 недели вперед.

В понедельник в столичном регионе воздух днем прогреется до +7 тепла.

Во вторник, с приближением североатлантического циклона возможен небольшой дождь, ночью подморозит до −5, но днем до +3…+8.

В среду небо над столицей будет полностью под власть теплого циклона, поэтому ночью до +5, а днем +4…+9.

В четверг и пятницу готовьтесь к дождям и ливням, припасайте зонты и резиновые сапоги. К выходным температура понизится: по ночам −1…+4°, в дневные часы +2…+8. Все это - под ритмичный шум дождя.

Всю следующую неделю в Москве будут активно таять сугробы, высота снежного покрова, уменьшится с нынешних 26 см до 5–10 см. А что же делать автомобилистам? Менять зимнюю резину на летнюю или подождать? Торопиться не надо, говорят люди заведующие кухней погоды. К концу марта благодать закончится, снова придут холода. В последние дни марта ожидается полярное вторжение, возможен снег и гололед.