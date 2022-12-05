Морозно, солнечно и бесснежно: Синоптики рассказали, с какой погодой Москва встретит Новый год 2023

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Декабрь 2022 в Московской области начался с 20-градусных ночных морозов. И весь первый месяц зимы в столице и соседних регионах будет аномально холодны. Впрочем, в масштабах аномалий метеорологи расходятся. В Гидрометцентре России надеются на гуманную погоду, с температурой на 1 - 1,5 градуса ниже климатической нормы в среднем за месяц. В центре «Фобос» пугают тем, первый месяц зимы будет на 3 - 3,5 градуса студенее, чем обычно. И 20-градусная стужа станет привычной.

Специалисты «Фобоса» предупреждают еще о двух декабрьских аномалиях.

Одна из них приятная - солнечных дней в столице будет очень много!

Вторая на порадует любителей лыж: снега мало, и хотя снегопады еще будут, но все равно к Новому году сугробы вырастут максимум до 10 - 15 см.

Таким образом, есть все шансы, что Новый, 2023-й год, москвичи встретят с морозами, но почти без снега - особенно в центре города.

Однако точного прогноза на новогоднюю ночь синоптики пока не дают - слишком рано, впереди еще почти месяц. И если современные компьютерные прогностические модели вполне могут рассчитать среднюю температуру за месяц и ее отклонение от климатических норм, то подробный прогноз по дням, с температурой и другими параметрами для каждых суток. возможен максимум на 7 - 10 дней вперёд.

Интригу создает и то, что предварительные прогнозы на январь кардинально отличаются от декабрьских. Первый месяц года в Москве, по расчетам центра «Фобос», будет оттепельным и слякотным, со средней температурой на 3 градуса выше нормы. В феврале еще более впечатляющая теплая аномалия - температура на 4 градуса превысит обычные февральские цифры.

Понятно, что характер погоды - с морозной декабрьской на тёплую январскую - вовсе не обязательно изменится строго по календарю. Может и на день-другой раньше либо позже. А значит, вероятность оттепели на Новый год тоже есть.