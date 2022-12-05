«У каждого времени - свои герои»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв возложил цветы к памятнику десантникам в Наро-Фоминске

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области сегодня приехал в Наро-Фоминск, чтобы возложить цветы к памятнику десантникам, погибшим, защищая Родину.

Напомним, 5 декабря Россия отмечает День воинской славы - именно в этот день в 1941 году советские войска начали контрнаступление под Москвой. Дата, важная для всей страны. Но для Московской области, на земле которой проходили все эти судьбоносные события, это особенный праздник. Напомним, в начале декабря 1941-го немецкие части вплотную подошли к столице СССР, ближе всего - в районе Лобни и Химок. Однако контрнаступление стало переломным моментом. С того времени Красная армия начала оттеснять противника на запад и, как мы знаем, закончила ту войну штурмом Берлина.

Памятник десантникам в Наро-Фоминске находится на территории 1182-го гвардейского артиллерийского полка. Он посвящен военнослужащим нескольких поколений. В церемонии возложения цветов приняли участие офицеры части и друзья российских военных, павших в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

- Мы возложили цветы к мемориалу Вечной славы гвардейцам-десантникам, которые погибли, защищая Отечество. В этом году там появились две новые доски: с именами участников СВО, - рассказал Андрей Воробьёв. - В такие моменты понимаешь, что у каждого времени - свои герои, и сейчас они к нам очень близко. Все, кто находится на передовой - уже герои для всех нас, и дай Бог, чтобы они скорее вернулись домой.

Артиллерийский полк ВДВ, стоящий в Наро-Фоминске, является частью 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. Сама дивизия, к слову, в 1944 году была сформирована в подмосковном Ступине. За время Великой Отечественной войны более 7 тысяч десантников этой дивизии получили различные ордена и медали. В разные годы в ней служили 28 Героев Советского Союза и Героев России.

Сегодня части 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии расположены на территории трех соседних областей - в Тульской, Рязанской и Московской.