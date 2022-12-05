В 2023 году на улице Клинская в Ховрине откроют новый учебный корпус на 500 мест

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

«Здание учебного корпуса на улице Клинская в районе Ховрино на севере Москвы готово на 67 процентов. Выполнено строительство монолитных конструкций здания. В настоящее время ведутся отделочные работы и устройство инженерных сетей. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году», – сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строительство учебного корпуса на 500 мест для учащихся 8-11 классов ведется на участке, прилегающем к действующей школе № 1474. Пятиэтажное здание возводится на улице Клинская, владение 24. Застройщиком выступает АНО «РСИ».

На первом этаже будут расположены вестибюль с зонами гардеробов, обеденный зал на 250 посадочных мест, зал для проведения общешкольных мероприятий на 300 мест с зоной эстрады.

На втором этаже сделают спортзал, кабинеты универсального назначения, помещение зимнего сада. На 3 этаже – информационный библиотечный центр (с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки и выдачи книг, фонд закрытого хранения), учебные кабинеты. На четвёртом и пятом этажах, помимо учебных кабинетов, будут созданы академический лабораторно-исследовательский комплекс, инженерный лабораторно-исследовательский комплекс, лаборантские, IT-полигон.

Территорию учебного корпуса озеленят деревьями, высадят кустарники и цветы, благоустроят газоном.

Отметим, ранее Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Измайлово по программе реновации построят два детских сада с бассейном, школу на 1225 мест и поликлинику на Сиреневом бульваре, владение 4 – это территория бывшего Черкизовского рынка. Комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Объекты включены в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022-2025 годы.